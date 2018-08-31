وزير التموين يصدر قرار هام بشأن الأوكازيون الصيفي

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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي عن مد فترة “الأوكازيون” لمدة أسبوعين حيث أنه كان من المتعين أن تنتهي فترة الأوكازيون يوم السادس من شهر سبتمبر القادم لعام 2018، ولكن قد تم مد الفترة إلى الحادي والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2019.

وأكد الوزير أن الهدف من مد فترة الأوكازيون هو عرض جميع السلع والمنتجات اللازمة بأسعار منخفضة، وذلك في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين داخل الدولة المصرية، وأوضح الدكتور علي المصيلحي قائلاً “إن عدد المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي منذ بدايته حتى الوقت الراهن وصلت إلى ما يقارب من ثلاثة آلاف محل”.

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وأضاف “إن المشاركة في الأوكازيون الصيفي ليست إلزامية على التجار، وكل تاجر يرغب في المشاركة في الأوكازيون كان لابد من حصوله مسابقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محله التجارية”.

وأكد “لابد أن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع، موضحاً بها السعر قبل، وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون”، وأكد “إن هناك رقابة صارمة من أجل التأكد من جودة المنتجات المعروضة في الأوكازيون، إلى جانب مواجهة العروض الوهمية، وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة لها”.

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