غدا.. «التخطيط» تبدأ تدريب 3500 من قيادييها ضمن «وطني 2030»

منذ 52 دقيقة أخبار الاقتصاد
غدا.. «التخطيط» تبدأ تدريب 3500 من قيادييها ضمن «وطني 2030»
هالة السعيد

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، برئاسة الدكتورة هالة السعيد ، اليوم الجمعة ، الموافق 31 أغسطس من العام الحالي 2018 ، انتهائها من وضع خطة تدريبية للعام 2018 / 2019 ، حيث تبدأ الخطة بالبرنامج الاستراتيجي «وطني 2030» ، الذي تطلقه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، غدا السبت.

ويهدف برنامج وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، إلى تدريب 3500 من قيادات الوزارات في القطاع الحكومي ، ليستمر تنفيذه على مدى 8 أشهر ، لتدريب 400 متدرب شهريا ، على أن تكون مدة البرنامج لكل مجموعة 6 أيام تدريبية.

الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، قالت إن البرنامج صُمم ليشمل 4 محاور تدريبية مهمة ، المحور الأول هو «إدارة الذات» ، الذي من شأنه تغيير الكثير من مفاهيم التحديات في الحياة وبيئة العمل ، ثم يتطرق التدريب إلى تقييم ذاتي عن مستوى الإنتاجية الشخصية ، وكيفية تحديد الأولويات والمهام.

وزادت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أن المحور الثاني يدور حول رؤية مصر 2030 ، حيث يتم تعريف المتدربين بالرؤية والمهمة والاستراتيجية ، وشرح مفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاستدامة المالية ، بينما يتناول المحور الثالث ، قانون الخدمة المدنية والإطار التشريعي ، وأسباب صدور القانون وملامحه وأهم ما تضمنه ، فضلا عن مصطلحات القانون الجديد ، والاختصاصات الواردة في القانون ، وأبرز مواد التطبيق والتفسير في القانون واللائحة التنفيذية.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد ، أن المحور الرابع يأتي في نهاية المدة التدريبية ، وهو قياس الجدارات ، الذي يهدف إلى إبراز المواهب الإدارية ، ووضع خطة تطوير شاملة لكل متدرب «تحليل الفجوة التدريبية ، والمواهب الإدارية».

وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أن مرحلة قياس الجدارات ، يليها التدريب على 5 برامج تدريب مهارية ، الأول مقدمة في إدارة المشروعات ، الذي يهدف للتعريف بكيفية عمل المشروعات في الإطار المؤسسي ، مع توضيح أهمية دور أعضاء الفريق في نجاح المشروع ، والتعزيزات المطلوبة لأداء عملهم ، وتوضيح أهمية إدارة المشروعات في نجاح الأعمال وتطبيق الأهداف ، فضلا عن وصف أنواع مختلفة من الإعدادات المؤسسية الخاصة بإدارة المشروعات ، وتخطيط وتكلفة المشروع ، وتقدير المدة الزمنية وإدارة مخاطر المشروع.

واستطردت الدكتورة هالة السعيد ، أنه يتم التدريب على برنامج تنفيذ الاستراتيجية ، وبرامج مخصصة للمستويين الأول والثاني ، وهي تقييم الأداء ، الذي يهدف إلى فهم كيفية عمل دورة إدارة الأداء في المؤسسات الحكومية ، وإدراك أهمية التخطيط ، ووضع أهداف واضحة ومحددة ، تساعد على تطوير أداء العاملين ، وتحديد احتياجات تطوير الأداء للعاملين ، ومدى أهمية عملية إدارة الأداء في النشاط الكلي للمؤسسة ، إضافة إلى دراسة الأخطاء الشائعة في التقييم.

وفيما يخص برنامج إدارة المخاطر ، قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، إن البرنامج يشمل فهم المخاطر المؤسسية ، وتحديد الفئات التي تحقق المخاطر ، وتعلم كيفية تحديد وتقييم وتخطيط خطط المواجهة للمخاطر ، وتطوير المهارات اللازمة لمراقبتها والتحكم فيها ، فضلا عن دراسة تأثير أعضاء الفريق ، للمساهمة بشكل إيجابي في إدارة المخاطر المؤسسية ، والمهارات الأساسية اللازمة لإدارتها بنجاح ، ودراسة برنامج موازنة البرامج والأداء.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد ، أن البرنامج يختص به موظفي المستوى الثالث ، فضلا عن برنامجي مقدمة في إدارة المشروعات ، وتنفيذ الاستراتيجية ببرامج الإدارة الفعالة ، وفن تفويض المهام وبناء فرق العمل الفعالة ، والتدريب على 4 برامج حكومية ، تضم رؤية مصر 2030 ، وقانون الخدمة المدنية ، ومدونة السلوك الوظيفي ، والحوكمة في النظام الحكومي ، حيث يمنح المتدربين في نهاية البرنامج ، شهادة تخصصية معتمدة ، بعد اجتياز مرحلة أخرى من البرامج المتقدمة.

المدير التنفيذي لمشروع بناء القدرات وتطوير المواهب الحكومية في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أحمد جاد الحق ، لفت إلى إنشاء وحدة بناء القدرات ، بهدف تحليل ووضع خطة تدريب لموظفي الحكومة ، على المستويات الوظيفية كافة ، فضلا عن وضع خطة تدريب للوحدات الثلاث ، التي سوف يتم إنشائها في كل الوزارات ، طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد ، وهي «وحدات الموارد البشرية ، الحوكمة ، ووحدة التخطيط الاستراتيجي» ، لذلك وضعت خطة تدريبية ، مع الأخذ في الاعتبار ، أن يتماشي النهج التدريبي للخطة ، وفقا لرؤية مصر 2030.

وتابع أحمد جاد الحق ، أن البرنامج التدريبي الاستراتيجي «وطني 2030» ، يعمل على نشر ثقافة التغيير والتعريف برؤية مصر 2030 ، فضلا عن شرح قانون الخدمة المدنية لموظفي الحكومة ، موضحا أنه بعد انتهاء المتدرب من حضور محاور البرنامج كافة ، يلتحق ببرامج الخطة التدريبية ، التي تعتمد على التدريب التفاعلي والتطبيق على رأس العمل ، وهو من أحدث أساليب التدريب في الوقت الحالي.