تعرف على موعد نقل مقر وزارة المالية إلى العاصمة الإدارية الجديدة

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أعلن وزير المالية ، الدكتور محمد معيط ، اليوم الجمعة ، الموافق 31 أغسطس من العام الحالي 2018 ، أن مقر وزارة المالية ، سوف ينقل إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة ، ضمن خطة الحكومة ، لنقل مباني الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، قبل نهاية العام 2019.

وخلال مؤتمر صحفي ، عقد اليوم الجمعة ، بعد انتهاء مناقشات واجتماعات استمرت يومين ، بهدف صياغة الخطة الاستراتيجية ، قال الدكتور محمد معيط ، إن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي ، في إطار التناغم بين طرفي السياستين المالية والنقدية ، موضحا أن أزمة تصريح الكشف عن الحسابات البنكية لصالح مصلحة الضرائب ، جاءت في تصريح فُهم بشكل خاطئ ، وتمت معالجته.

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وتابع وزير المالية ، أن الوزارة تستهدف إحداث نقلة في أدائها ، واستراتيجية التعامل مع أجهزة وقطاعات الدولة ، مضيفا: «هدفنا وزارة مالية على غرار وزارات المالية في الدول المتقدمة».

وأكد الدكتور محمد معيط ، أهمية تحقيق هدف زيادة تنافسية المنتج المصرى داخل مصر أولا ، في مرحلة تسبق المنافسة في الأسواق العالمية ، وذلك من حيث رفع مستوى الجودة والسعر المناسب، موضحا أن الوزارة تتجه لإرساء مبادئ الشفافية والإفصاح ، وتعتمد على التخطيط الاستراتيجي ، الذي يستهدف وضع خطة وأهداف تناسب عمل الوزارة المالية وقطاعاتها المختلفة.

ولفت وزير المالية ، إلى أن المناقشات الخاصة بوزارة المالية ، انتهت إلى الاتفاق على إطلاق 28 مبادرة ، تنفذ على مدار 5 سنوات ، تنتهي في العام 2020 ، أبرزها خطة عمل وحدة المراجعة الداخلية ، واستراتيجية لخفض الدين العام والميكنة الخاصة والحسابات الحكومية والموازنة ، فضلا عن تطوير منظومة الضرائب.