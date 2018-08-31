التقرير الأسبوعي للبورصة: ارتفاع قيمة التداول بقيمة 5.8 مليار جنيه

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شهدت البورصة المصرية ، ارتفاعا في قيمة التداول ، خلال الأسبوع المنصرم ، بقيمة 5.8 مليار جنيه ، بينما بلغت كمية التداول ، نحو 1301 مليون ورقة مالية ، منفذة على 118 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول. قدرها 0.7 مليار جنيه ، أما كمية التداول ، فبلغت 160 مليون ورقة مالية ، منفذة على 12 ألف عملية ، خلال جلسات الأسبوع المنصرم.

إجمالي قيمة التداول في بورصة النيل ، بلغ نحو 3.1 مليون جنيه ، بينما بلغت كمية التداول ، 3.9 مليون ورقة مالبة منفذة ،على 566 عملية ، وذلك خلال الأسبوع المنتهي.

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وبحسب التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، استحوذت الأسهم في البورصة ، على نسبة 69.53% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة ، في حين مثلت قيمة التداول للسندات ، نحو 30.47%.

وأوضح التقرير الأسبوعي للبورصة ، أن إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة ، بلغت بين 2567 مليون جنيه في المؤشر الرئيسي للبورصة ، وذلك بحجم تداول بلغ 603 ملايين ورقة مالية منفذة ، وعدد عمليات بلغ 53 ألف عملية.

وأضاف تقرير البورصة ، أن قيمة التداول في المؤشر «إيجي إكس 70» ، بلغ نحو 1170 مليون جنيه ، وذلك بحجم تداول بلغ 613 مليون ورقة مالية منفذة ، عن طريق 49 ألف عملية.

وزاد التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، أن قيمة التداول في المؤشر «إيجي إكس 100» ، بلغ نحو 3737 مليون جنيه ، وذلك بحجم تداول بلغ 1216 ورقة مالية منفذة ، عن طريق 102 ألف عملية.