«المالية» تعلن انتهائها من خطتها الجديدة: تعتمد على مبدأ الشفافية والإفصاح

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قال وزير المالية ، الدكتور محمد معيط ، اليوم الجمعة ، الموافق 31 أغسطس من العام الحالي 2018 ، إن الوزارة سوف تتجه نحو إرساء مبادئ الشفافية والإفصاح ، والاعتماد على التخطيط الاستراتيجي ، الذي يستهدف وضع خطة وأهداف ، تناسب عمل وزارة المالية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية ، في مؤتمر صحفي ، عقد اليوم الجمعة ، في ختام مناقشات واجتماعات استمرت لمدة يومين ، بهدف صياغة خطة وزارة المالية ، التي شملت تحقيق الاستقرار المالي ، وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية ، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

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وتابع الدكتور محمد معيط ، أن مناقشات وزارة المالية ، التي شارك بها رؤساء قطاعات وزارة المالية على مدار يومين ، انتهت إلى الاتفاق على إطلاق 28 مبادرة ، تنفذها وزارة المالية على مدار 5 سنوات ، أبرز بنود هذه الخطة ، هي عمل وحدة المراجعة الداخلية في وزارة المالية ، فضلا عن استراتيجية الوزارة ، لخفض الدين العام والحسابات الحكومية والموازنة ، وتطوير منظومة الضرائب.

نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية والتطوير المؤسسي ، أحمد كجوك ، قال إن وزارة المالية ، سوف تعقد اجتماعات دورية بين قيادات الوزارة كل 6 أشهر ، بهدف مراجعة الخطة الاستراتيجية ، وتقييم الأداء للخطة الاستراتيجية.