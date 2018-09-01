اليوم.. بدء تدريب 3500 من قياديي «التخطيط» ضمن برنامج «وطني 2030»

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أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، برئاسة الدكتورة هالة السعيد ، انتهائها من وضع خطة تدريبية للعام 2018 / 2019 ، التي تبدأ بالبرنامج الاستراتيجي «وطني 2030» ، الذي تطلقه اليوم ، بهدف تدريب 3500 من قيادات الوزارات في القطاع الحكومي ، ويستمر تنفيذه على مدى 8 أشهر لتدريب 400 متدرب شهريا ، مدة البرنامج لكل مجموعة 6 أيام.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، قالت إن البرنامج صُمم ليشمل 4 محاور تدريبية مهمة ، الأول هو «إدارة الذات» لتغيير الكثير من مفاهيم التحديات في الحياة وبيئة العمل ، ثم تقييم ذاتي عن مستوى الإنتاجية الشخصية ، وكيفية تحديد الأولويات والمهام.

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وزادت وزيرة التخطيط ، أن المحور الثاني يدور حول رؤية مصر 2030 ، حيث يتم تعريف المتدربين بالرؤية والمهمة والاستراتيجية ، وشرح مفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاستدامة المالية ، ويتناول المحور الثالث قانون الخدمة المدنية والإطار التشريعي ، وأسباب صدور القانون وملامحه وأهم ما تضمنه ، فضلا عن مصطلحات القانون الجديد والاختصاصات الواردة فيه ، وأبرز مواد التطبيق والتفسير فيه ولائحته التنفيذية.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد ، أن المحور الرابع يأتي في نهاية المدة التدريبية وهو قياس الجدارات ، بهدف إبراز المواهب الإدارية ، ووضع خطة تطوير شاملة لكل متدرب «تحليل الفجوة التدريبية والمواهب الإدارية».

وأوضحت وزيرة التخطيط ، أن مرحلة قياس الجدارات يليها التدريب على 5 برامج تدريب مهارية ، الأول مقدمة في إدارة المشروعات ، بهدف للتعريف بكيفية عمل المشروعات في الإطار المؤسسي ، وتوضيح أهمية دور أعضاء الفريق في نجاح المشروع والتعزيزات المطلوبة لأداء عملهم ، وتوضيح أهمية إدارة المشروعات في نجاح الأعمال وتطبيق الأهداف ، ووصف أنواع مختلفة من الإعدادات المؤسسية الخاصة بإدارة المشروعات ، وتخطيط وتكلفة المشروع ، وتقدير المدة الزمنية وإدارة مخاطر المشروع.

واستطردت الدكتورة هالة السعيد ، أنه يتم التدريب على برنامج تنفيذ الاستراتيجية ، وبرامج مخصصة للمستويين الأول والثاني ، بهدف فهم كيفية عمل دورة إدارة الأداء في المؤسسات الحكومية ، وإدراك أهمية التخطيط ووضع أهداف واضحة ومحددة ، لتطوير أداء العاملين ، وتحديد احتياجات تطوير الأداء للعاملين ، ومدى أهمية عملية إدارة الأداء في النشاط الكلي للمؤسسة ، ودراسة الأخطاء الشائعة في التقييم.

وفيما يخص برنامج إدارة المخاطر ، قالت وزيرة التخطيط إن البرنامج يشمل فهم المخاطر المؤسسية ، وتحديد الفئات التي تحقق المخاطر ، وتعلم كيفية تحديد وتقييم وتخطيط خطط المواجهة للمخاطر ، وتطوير المهارات اللازمة لمراقبتها والتحكم فيها ، ودراسة تأثير أعضاء الفريق للمساهمة بشكل إيجابي في إدارة المخاطر المؤسسية ، والمهارات الأساسية اللازمة لإدارتها بنجاح ، ودراسة برنامج موازنة البرامج والأداء.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد ، أن البرنامج يختص به موظفي المستوى الثالث ، فضلا عن برنامجي مقدمة في إدارة المشروعات ، وتنفيذ الاستراتيجية ببرامج الإدارة الفعالة ، وفن تفويض المهام وبناء فرق العمل الفعالة ، والتدريب على 4 برامج حكومية ، تضم رؤية مصر 2030 ، وقانون الخدمة المدنية ، ومدونة السلوك الوظيفي ، والحوكمة في النظام الحكومي ، ويمنح المتدربين في نهاية البرنامج شهادة تخصصية معتمدة ، بعد اجتياز مرحلة أخرى من البرامج المتقدمة.