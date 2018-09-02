انخفاض حاد في قيمة الصادرات التركية يزيد من أزمة الليرة

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انخفضت الصادرات التركية بنسبة مئوية تصل إلى 6,5% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس لعام 2018 بقيمة مالية تصل إلى 12,4 مليار دولار أمريكي مما أدى إلى مضاعفة أزمة الليرة التركية تبعاً للبيانات الاقتصادية الصادرة عن “مجلس المصدرين الأتراك” اليوم الموافق السبت.

وقد بلغت انخفاض الصادرات التركية خلال شهر يوليو لعام 14,1 مليار دولار، كما تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية التركي بنسبة تسعة في المئة عن الشهر الماضي مسجلاً 83,9 نقطة خلال أغسطس 2018 تبعاً للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاءات التركي.

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وقد أوضحت البيانات إن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي قد تراجع بنسبة تصل إلى 72,9 مليار دولار من 79,1 مليار دولار، وقد لجأ البنك المركزي التركي إلى فرض قيود على الودائع بالنقد الأجنبي داخل البنوك في محاولة منه لدعم “السيولة الدولارية” لضخها في السوق.

وقد تسبب رجب طيب أردوغان في العمل على تقويض الثقة في الليرة التركية من خلال العديد من التصريحات التي قد وصفت بالمربكة، وقد أعلن خبراء الاقتصاد وعدد من المؤسسات الدولية انهيار العملة التركية إلى “مخاوف المستثمرين” من تعزيز الرئيس التركي قبضته على “السياسات النقدية التركية”، وخصوصاً بعد تعيين صهره برات البيراق وزير الخزانة والمالية.

وقد أعلن “جيه بي مورجان” والذي قدر الدين الخارجي للدولة التركية الذي يحل أجله خلال شهر يوليو لعام 2019 بما قارب من مائة وتسعة وسبعين دولار مما ينذر بحدوث انخفاض حاد في اقتصاد الدولة التركية التي تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية.

وفي الدولة المصرية طالب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين محمد فريد خميس بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية المصرية التركية حيث أكد قائلاً “إن الاتفاقية التجارية لا تفيد سوى الدولة التركية، وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية، وتسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع دون تحصيل أي رسوم جمركية”.

كما أعرب نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين محمد المرشدي عن مخاوفه من إغراق السوق المصري “بالمنتجات التركية” من أجل إنقاذ اقتصاد تركيا.

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