قرار من المالية بخصوص حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين

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أصدر وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط قرار تحت رقم أربعمائة وأربعة لعام 2018، الخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب “ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين” تبعاً لحكم المادة رقم واحد وسبعين من “قانون الضريبة على الدخل” رقم واحد وتسعين لعام 2005.

نص قرار الوزير

“قرار وزير المالية رقم أربعمائة وأربعة لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018، المشار إليه النص الآتي: على أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها، بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري تحصيل المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على الوجه التالي:

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15 جنيهاً على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محاكم الدرجة الأولى بدى الجهات القضائية المختلفة.

25 جنيهاً على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم أمام محاكم الاستئناف أو ما يعادلها.

100 جنيهاً على كل على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية العليا.

15 جنيها على محرر يقدم إلى مكاتب ومأموريات الشهر العقارى.

“المادة الثانية ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وزير المالية”.

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