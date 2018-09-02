خبراء يطالبون أمريكا والصين بتعزيز التواصل ووقف النزاع التجاري

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خبراء الاقتصاد يطالبون من أمريكا والصين تعزيز التواصل ووقف النزاع التجاري، حيث أطلق عدد من الخبراء دعوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الصينية من أجل مواصلة تعزيز سبل التواصل بين البلدين ووقف “فرض تعريفات إضافية على منتجات البلدين”.

وقد شدد الخبراء على ضرورة أن يتم تجنب مزيد من التصعيد في هذا الصدد، ومحاولة حل النزاع التجاري القائم بين الدولتين، وبحث أكثر من أربعين شخصاً من المسؤولين والخبراء السابقين من الدولة الصينية والدولة الأمريكية من أجل حل النزاعات التجارية القائمة، والعمل أيضا على إيجاد الحلول المناسبة لبعض من القضايا الأخرى المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الدولتين بطريقة بناءة.

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وقد تم “استضافة حوار” استمر لمدة يومين على التوالي تم في “معهد تشونغ يانغ للدراسات المالية التابعة لجامعة رنمين الصينية”، وقد اتفق الحضور من الطرفين على أن تلك المرحلة حرجة تعد حوار صريح بين المراكز الفكرية الأمريكية والصينية، وتعد أمر حاسم لكلا الدولتين من أجل التواصل بشان تلك العقبات والعمل على إزالة سوف الفهم.

وأكد الحضور على ضرورة التوصل على تسوية للعمل على إنهاء النزاعات التجارية بين الطرفين بشكل مناسب يعمل على صون العلاقات الأمريكية الصينية بشكل عام، وأكدوا “إن العلاقات الاقتصادية والتجارية ما تزال تشكل أساساً مهماً للعلاقات الصينية الأمريكية التي تعد واحدة من أهم العلاقات الثنائية في العالم”.

وأعلنوا “إن الاحتكاك التجاري الحالي بين البلدين لم يغير طبيعة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الدولة الصينية التي تتسم بالمنفعة المتبادلة بين الطرفين، والربح المشترك مما يؤدي إلى تعزيز التجارة الطرفين”.

وأعلن الخبراء “أنه يتعين على واشنطن وبكين العمل على مواصلة تدعيم أساس علاقات الربح المشترك بين الطرفين، حيث أن البلدين يتمتعون بآفاق واسعة في مجال التعاون التجاري والاقتصادي”.

وأكدوا “إن فكرة فصل الدول الصينية عن الولايات المتحدة أو عن الاقتصاد العالمي تعد فكرة غير واقعية على الإطلاق”، وأوضحوا “إن الدولة الصينية جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، وسوقها يعد ناضج على نحو متزايد يشكل مصدر لا غنى عنه للنمو الاقتصادي العالمي في المستقبل، وإن أي محاولة لفصلها سوف تضر وبشدة الاقتصادي العالمي بما في ذلك واشنطن نفسها”.

وأكدوا “أنه يعتقدون في النهاية إن الولايات المتحدة سوف تضطر إلى حل نزاعتها التجارية مع الدولة الصينية من خلال المفاوضات”.

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