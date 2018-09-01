غدا.. الحكومة تقترض 16.2 مليار جنيه من البنوك

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يستعد البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، بالنيابة عن وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، غدا الأحد ، الموافق 2 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، لطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية ، قدرها 16.2 مليار جنيه ، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة لأجل 91 يوما ، 8.2 مليار جنيه ، وأذون خزانة بقيمة 8 مليارات جنيه ، لأجل 273 يوما.

وبحسب التوقعات ، فقد تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة ، بنهاية العام المالي الحالي 2018 / 2019 ، إلى 440 مليار جنيه ، ويتم تمويل هذا العجز ، عن طريق طرح البنك المركزي ، لأذون وسندات خزانة ، من أدوات الدين الحكومية ، وذلك بالنيابة عن وزارة المالية ، وعن طريق المساعدات والمنح ، من الدول العربية والقروض الدولية.

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