تعرف على خطة «الاستثمار» لإنشاء وتطوير المناطق الحرة

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تستعد وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، برئاسة الدكتورة سحر نصر ، لإنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة ، وذلك باستثمارات تبلغ 3.2 مليار جنيه ، بينها مدنا ضخمة متخصصة في صناعة النسيج.

وتنوي «الاستثمار» كذلك ، تطوير المنطقة الحرة في المطاهرة ، في محافظة المنيا ، والتي تقام على مساحة 306 أفدنة ، حيث يتم إسناد أعمال الترفيق والتطوير ، للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

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كما تنفذ هيئة الاستثمار أيضا ، عدة توسعات في المحافظات ، هي الأكبر منذ إنشائها ، وتتضمن هذه التوسعات ، إنشاء مناطق حرة واستثمارية ، وفروع لمركز خدمات المستثمرين ، ما يساهم بدوره ، في زيادة إيرادات الهيئة خلال المرحلة المقبلة ، وحتى الآن شهدت المناطق الحرة العامة ، في محافظات «السويس ، الإسماعيلية ، والإسكندرية» ، والمنطقة الحرة الإعلامية ، عدة تطوير ، وجار إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين ، في محافظات «قنا ، المنيا ، الفيوم ، الإسماعيلية ، شرم الشيخ ، الوادي الجديد ، الأقصر ، والغردقة».

ومن المنتظر كذلك ، إنشاء مناطق استثمارية في مدن «بنها ، ميت غمر ، والصف» ، فضلا عن تطوير المناطق الحرة العامة ، في «مدينة نصر ، الإسكندرية ، بورسعيد ، قفط ، السويس ، وشبين الكوم» ، إضافة إلى إنشاء مناطق حرة عامة في نويبع والمنيا.