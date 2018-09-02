تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للصين والاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها

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قام رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي ورئيس دولة الصين شي جين بينغ بتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والفنية بين الدولتين على هامش زيارة الرئيس المصري إلى العاصمة الصينية بكين، من أجل المشاركة في فعاليات “منتدى الصين إفريقيا الاقتصادي”.

وقد تضمنت الاتفاقيات تنفيذ “مشروع القطار الكهربائي مالياً، وفنياً، من أجل ربط العاصمة الإدارية الجديدة مع مدينة العاشر من رمضان القائمة في شرق القاهرة، كما تضمنت أيضا توقيع اتفاقية منحة من أجل تنفيذ عدد من المشروعات من بينها القمر الصناعي المصري إلى جانب توقيع اتفاقية إطارية من أجل دعم “المشروعات التنموية في الدولة المصرية، وخصوصاُ مشروعات قناة السويس”.

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والهدف من منتدى التعاون الصين إفريقيا من أجل وضع خطط متكاملة لإقامة علاقات اقتصادية وثيقة بين الطرفين، والعمل على دمج الاستراتيجية التنموية بين الجانبين وتنسيق السياسات في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، إلى جانب أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063”.

وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة المباحثات مع نظيره الرئيس الصيني بحضور وفد دبلوماسي رفيع المستوى من الدولتين والذي عقد في “قاعة الشعب الكبرى” ببكين بتطور العلاقات الدولية بين كلاً من مصر والصين، ووصولها إلى درجة العلاقات الاستراتيجية الشاملة مما ينعكس بشكل إيجابي على حجم الثقة بين الدولتين.

وقد أكد الرئيس المصري على أهمية التعاون الاستثماري والاقتصادي الذي تطور خلال الأعوام الأربعة السابقة، ونتج عنها توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة، والبرنامج التنفيذي من عام 2016 إلى عام 2021 وهو الأمر الذي سوف يحقق استفادة كبرى خلال الفترة القادمة على حجم “التبادل التجاري” بين الطرفين.

وقد أعلن الرئيس السيسي على ترحيبه بتبادل الزيارات التي تتم بين الدولتين خلال الأربع أعوام السابقة، في إشارة إلى الزيارات الأربع التي قام بها الرئيس المصري إلى الدولة الصينية، وكذلك الزيارات التي قام بها الرئيس الصيني إلى الدولة المصرية.

وقد أعلن الرئيس الصيني عن ترحيبه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهاً له التهنئة على إعادة انتخابه لفترة رئاسة أخرى، وأشاد بالاستقرار الذي تشهده الدولة المصرية خلال الفترة السابقة مما أنعكس على حجم النوم الاقتصادي، وقد أقام الرئيس الصيني “مأدبة عشاء” تكريماً للرئيس المصري والوفد المرافق له خلال الزيارة.

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