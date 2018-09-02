جمارك القاهرة تفرج عن 151 حاوية دخان خام خلال أغسطس 2018

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أعلنت “الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة” تحت رئاسة “كامل علي متولي” عن الإفراج عن مائة وواحد وخمسين حاوية دخان خام واردة “بنظام الترانزيت غير خالصة الرسوم” خلال شهر أغسطس السابق لعام 2018.

وقد بلغت قيمة الحاوية حوالي 14.6 ألف طن بوزن يصل إلى 3.1 كيلو طن بما يعادل 3055.4 طن، وقد أعلنت الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة في بيان صادر عن “مصلحة الجمارك المصرية اليوم” إن جملة الإيرادات التي قد تم تحصيلها من تلك الرسائل سجلت ما يقارب 145.7 مليون جنيه.

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كما سجلت قيمة الرسوم الجمركية والضرائب المقدرة على تلك الرسائل ما يقارب من 20.53 مليون جنيه مصري، إلى جانب تسجيل قيمة الضريبة المضافة التي سجلت ما يقارب من 123.5 مليون جنيه مصري، إلى جانب ضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية التي سجلت ما يقارب من 855.904 ألف جنيه.

وقد حصل “المنفذ الجمركي” على ما يقارب من 684.6 ألف جنيه مصري من حساب “غرفة الأدخنة” إلى جانب 156.09 ألف جنيه في صورة غرامات جمركية، إلى جانب قيمة 5259 جنيه مصري كدمغة ورسوم إضافية.

كما أعلنت “إدارة المنفذ الجمركي” الإفراج على مائتين وتسعة شهادة سحب جزئية لحوالي 14.4 ألف طرد بوزن يصل إلى 2.6 كيلو طن أي ما يعادل 2568.6 طن.

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