تصريحات هامة من شعبة الخضروات والفاكهة حول أسباب رفع الأسعار

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أعلن رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية “يحيى السني” قائلاً “إن ارتفاع الأسعار في السوق ليس له علاقة بأسعار الجملة التي يحددها التاجر في سوق العبور”.

وأشار “أن تجار التجزئة يفرضون أسعارهم تبعاً لأهوائهم، وإن سوق الجملة حركة الأسعار بقيمة جنيهاً أو اثنين جنيه فقط، بسبب ارتفاع أسعار البنزين، ما نتج عنه زيادة في سعر النقل، إلا اسعار المنتجات في سوق التجزئة قد ارتفعت بحدود ثلاثة أو خمسة جنيهات بدون أي مبرر له إلا جشع من التجار”.

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وأوضح “إن ما دفع تجار التجزئة إلى رفع الأسعار بتلك القيمة الكبيرة هي محاولة تعويض الركود والخسائر التي تعرضوا لها من قبل حالة الكساد التي تعرضت لها الأسواق وانخفاض القوة الشرائية من قبل المستهلكين”.

وأشار “إن أسعار التجزئة قد سجلت سعر كيلو الطماطم ما بين خمسة جنيهات وستة جنيهات مقابل ثلاثة ونصف وأربعة جنيهات خلال الأسبوع السابق، وأعلن أن سعر كيلو البطاطس قد سجل ما بي ستة إلى تسعة جنيهاً في مقابل أربعة وخمسة جنيهات خلال الأسبوع السابق”.

وأضاف “إن سجل كيلو البصل سجل خمسة جنيهات مقابل اثنين جنيه ونصف خلال الأسبوع السابق، وسعر الباذنجان الرومي سجل ستة جنيهات مقابل خمسة جنيهات، وسعر الخيار قد سجل ستة جنيهات بدلاً من ثلاثة جنيهات ونصف، فيما سجل سعر كيلو الفاصوليا ثمانية عشر جنيهاً في مقابل سبعة عشر جنيهاً، وسجل سعر كيلو الملوخية خمسة جنيهات”.

وأشار إلى أن أسعار الفواكه قد سجل سعر كيلو العنب ما بين ثمانية إلى عشرة جنيهات، وسعر كيلو الكمثرى سجل خمسة عشر جنيهاً، وسعر كيلو الرومان سجل عشرة جنيهات، وسعر كيلو الخوخ سجل عشرة جنيهات، وسعر الكيلو الجوافة سجل خمسة عشر جنيهاً، وسعر كيلو البرتقال تراوح ما بين اثني عشر وخمسة عشر وسعر كيلو الموز سجل اثنى عشر جنيهاً”.