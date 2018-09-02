زيادة أسعار مستلزمات الدراسة 40%.. وسعر الشنط المدرسية من 150 إلى 1200 جنيه

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علل بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، زيادة أسعار الأدوات المكتبية إلى ارتفاع تكلفة أسعار الكهرباء وتكلفة النقل بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية.

كان ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على، من خلال برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، مساء أمس السبت، الموافق الأول من سبتمبر.

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وأضاف صفا، إن المستهلك لا يٌقدم على شراء الأدوات ومستلزمات الدراسة إلا في الأسبوع الأخير، موضحا أن هناك زيادة 40% على الأدوات المكتبية مثل الكشاكيل والكراسات، بالإضافة إلى الحقائب المدرسة التي تراوح سعرها بين 150 إلى 1200 جنيه حسب نوع الحقيبة.

وتابع نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة السابق كان قد أصدر عددا من القرارات الخاطئة والتي تسببت في تحجيم الاستيراد بالإضافة إلى أن المعروض منخفض وهو ما صنع محتكرين جدد.

كذلك اشار صفا إلى أن التعريفة الجمركية تصل إلى 84% على الأدوات المدرسية، وهو ما أدى لزيادة أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 200% بعد قرار تعويم الجنيه، وسياسة العرض والطلب هي التي تحكم السوق.