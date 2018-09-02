البورصة تحافظ على تباين مؤشراتها في ختام التعاملات.. ورأس المال يتراجع بقيمة 5.8 مليار جنيه

منذ 45 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تحافظ على تباين مؤشراتها في ختام التعاملات.. ورأس المال يتراجع بقيمة 5.8 مليار جنيه
البورصة المصرية

واصلت البورصة المصرية ، تباين مؤشراتها في ختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع ، اليوم الأحد ، الموافق 2 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، وكذلك تراجع رأس المال السوقي بقيمة 5.8 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 875.929 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة ، بلغ 188.8 مليون ورقة مالية بقيمة 669 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 21.2 ألف عملية لـ175 شركة ، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 81.38% من إجمالي تعاملات السوق ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 11.09% ، بينما استحوذ العرب على نسبة 7.53% خلال جلسة تداول اليوم ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 33.55% ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 66.44%.

صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 18.6 مليون جنيه ، 77.5 مليون جنيه ، 8.4 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية نحو الشراء ، بقيمة 78.5 مليون جنيه ، 772 ألف جنيه ، 25.2 مليون جنيه على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.98% ، حيث أغلق عند مستوى 15852 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.83% ، حيث أغلق عند مستوى 2581 نقطة ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.15% ، حيث أغلق عند مستوى 15510 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.52% عند مستوى 751 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ، حيث أغلق عند مستوى 1940 نقطة ، بينما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ، حيث وصل إلى مستوى 465 نقطة.

وفي ختام التعاملات ارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 87 شركة ، ولم تتغير مستويات 44 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وشهدت البورصة المصرية تباينا في منتصف تعاملات جلسة بداية الأسبوع ، اليوم الأحد ، الموافق 2 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في مؤشراتها كافة ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ، على إثر انخفاض بعض الأسهم القيادية ، على رأسها «جلوبال تليكوم القابضة» ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، ومالت مؤشرات المصريين والعرب نحو البيع ، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء.

وافتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات بداية الأسبوع ، اليوم الأحد ، الموافق 2 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بتباين في المؤشرات ، حيث تراجع في المؤشر الرئيسي للبورصة ، بسبب انخفاض عدد من الأسهم القيادية ، والتي جاء على رأسها ، سهم «جلوبال تليكوم القابضة» ، بينما شهد مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة نهاية الأسبوع الماضي باللون الأخضر ، حيث أغلق فوق 16 ألف نقطة ، وذلك وسط أحجام مرتفعة نسبيا.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت شركة «مباشر» ، أن هذا الأمر يعد إيجابي نسبيا على المدى القصير ، ومع ذلك لا يزال المؤشر في مرحلة تأكيد الاختراق من عدمه ، خاصة أن معظم الأسهم القيادية تواجه مقاومات رئيسية.

وأوصت الشركة بجني الأرباح جزئيا ، حتى يثبت المؤشر الرئيسي للبورصة صحة الكسر ، الذي سوف يشكل نموذج القاع الثنائي ، ويؤدي إلى مزيد من الارتفاع نحو 16.500 نقطة.