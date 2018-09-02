الفلاحين تعقب على قرار التموين الخاص بمحصول الأرز

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أعلن نقيب عام الفلاحين حسين عبدالرحمن أبو صدام “إن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بتجميع محصول الأرز من الفلاحين هي خطوة لابد منها”، وأكد على أن الفلاح له حرية في توريد محصول الأرز أم لا.

وأوضح “إن على الدولة المصرية أن تتجه إلى شراء المحاصيل الرئيسية من الفلاحين”، وأكد “إن الدكتور علي المصيلحي عليه أن يقوم بالعرض على الفلاحين بالدستور والقانون”.

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وتابع قائلاً “إن الحكومة المصرية سوف تحدد الكميات المناسب من أجل منع الاحتكار، منع التاجر من احتكار الفلاح”، وأشار “إن هذا القرار يحمي الفلاح المصري”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قد أعلن عن رغبته في تحصيل “محصول الأرز” من الفلاحين.

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