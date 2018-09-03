تصريحات هامة من التمويل العقاري بخصوص أراضي وحدات الإعلان العاشر

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أعلنت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد قائلة “لم يتم تحديد عدد الوحدات التي سوف يتم طرحها في المدن الخمس بالإعلان العاشر”.

وأكد أنه لم يتم حتى الوقت الراهن تحديد عدد وحدات الشقق السكنية، التي من المقرر أن يتم طرحها خلال الإعلان العاشر في “مشروع الدولة المصرية للإسكان الاجتماعي”.

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وأضافت مي عبدالحميد “إن عدد الوحدات المقرر أن يتم طرحها قد تصل إلى مائة وعشرين ألف وحدة سكنية في خمسة من المدن الجديدة وهي مدينة العبور الجديدة، ومدينة بدر، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة السادس من أكتوبر، ومدينة 15 مايو”.

وأضافت قائلة “خاطبنا أجهزة هذه المدن من أجل أن تقوم بإجراء حصر للأراضي الجاهزة بها، والتي تتوفر بها مرافق ليتم تخصيصها للإعلان العاشر، بعد أن يتم حصر قطع الأراضي وكذلك يتم حصر مساحتها سوف يتم تحديد عدد الوحدات السكنية بكل مدينة على حدة تمهيداً للبدء في التنفيذ خلال العام الحالي 2018 2019”.

وأوضحت “أنه جاري العمل على توفير مبلغ إضافي من أجل تمويل الوحدات الجديدة، والتي قد تصل تكلفتها الإجمالية حوالي ستة وعشرين مليار جنيهاً مصرياً بالتقريب، وسوف يتم تنفيذ تلك الوحدات خلال مدة زمنية قد تصل إلى ثلاثة سنوات تقريباً”.

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