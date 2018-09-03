بالفيديو.. حقيقة وجود مسمومة في الأسواق التجارية

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نفى أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية الدكتور محمود فهيم وجود “طماطم مسمومة” في الأسواق التجارية المصرية، نافياً كل ما يتردد من شائعات ومعلومات مغلوطة قد تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد “إن الفيس بوك ليس مصدراً للعلم، ولا المعلومات، ولكنه وسيلة للتواصل الاجتماعي فقط”، وجاء تلك التصريحات من خلال مداخلة هاتفية للدكتور محمود فهيم لبرنامج “هذا الصباح” والذي يتم بثه على القناة الفضائية “إكسترا نيوز”.

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وأوضح “إن ظاهرة اللحم الأبيض في الطماطم ليس لها علاقة بالتسمم”، وأكد “إن الطماطم صالحة للاستهلاك، ولا يوجد بها أي مشاكل”، وأوضح “أن تلك الظاهرة عبارة عن اضطرابات في اللون تنتج من زيادة الموجات الحرارة للبذرة خلال الزراعة”، وأكد “إن تلك الظاهرة تبرز في فصل الصيف فقط نتيجة لارتفاع درجات الحرارة”.

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