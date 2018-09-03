المركزي يطرح اليوم سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيهاً مصرياً

منذ 43 دقيقة أخبار الاقتصاد
المركزي يطرح اليوم سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيهاً مصرياً
البنك المركزي المصري

قام البنك المركزي المصري اليوم الاثنين نيابة عن وزارة المالية بطرح سندات خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى اثنين ونصف مليار جنيه مصري.

وقد تسجل قيمة الطرح الأول بحوالي اثنين مليار جنيه لأجل ثلاثة سنوات، وقيمة الطرح الثاني حوالي مليار ونصف لأجل سبع سنوات، ومن المتعين أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة المصرية للعام الحالي 2018/ 2019 حوالي ثلاثمائة وسبعين مليار جنيه مصري.

وسوف يتم تمويل ذلك العجز من خلال طرح أذون وسندات خزانة من البنك المركزي في أدوات الدين الحكومي نيابة عن وزارة المالية المصرية.