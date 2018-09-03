كل ما تريد معرفته عن «وطني 2030».. استراتيجية لتدريب 3500 قيادي بـ«التخطيط»

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أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، برئاسة الدكتورة هالة السعيد ، إطلاق البرنامج الاستراتيجي «وطني 2030» ، لتدريب 3500 من قيادات الوزارة في القطاع الحكومي ، ضمن الخطة التدريبية للعام 2018 / 2019.

ويقدم موقع «مصر 365» ، أهم المعلومات عن البرنامج الاستراتيجي «وطني 2030» ، وهي كما يلي:

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1. يهدف البرنامج الاستراتيجي «وطني 2030» ، إلى تدريب 3500 من موظفي الوزارات في القطاع الحكومي.

2. تشمل مستويات التدريب في برنامج «وطني 2030» ، نائب وزير ، وكيل دائم ، رؤساء القطاعات ، مدير عام ، ورؤساء الإدارات المركزية.

3. يستمر تنفيذ برنامج «وطني 2030» على مدى 8 أشهر ، حيث يتم تدريب 400 متدرب شهريا.

4. تصل مدة البرنامج الاستراتيجي «وطني 2030» لكل مجموعة ، 6 أيام تدريبية ، وذلك وفق ما ذكرته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

5. صُمم البرنامج الاستراتيجي «وطني 2030» ، ليشمل 4 محاور تدريبية ، تشمل «إدارة الذات ، رؤية مصر 2030 ، قانون الخدمة المدنية ، الإطار التشريعي ، وقياس الجدارات».

6. بعد مرحلة قياس الجدارات ، يبدأ التدريب على 5 برامج تدريب مهارية.

7. يتضمن البرنامج الاستراتيجي «وطني 2030» ، التدريب على برنامج تنفيذ الاستراتيجية ، فضلا عن برامج مخصصة للمستويين الأول والثاني ، وهي تقييم الأداء ، الذي يهدف إلى فهم كيفية عمل دورة إدارة الأداء في المؤسسات الحكومية. وإدراك أهمية التخطيط ، مع وضع أهداف واضحة ومحددة.