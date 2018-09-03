خليها تعفن.. حملات لمقاطعة شراء الفواكه بالمحافظات المصرية

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التفاصيل كاملة عن حملة مقاطعة شراء الفواكه احتجاجاً على رفع أسعارها، حيث أعلنت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت عن حملة لمقاطعة الفواكه بسبب ارتفاع أسعارها بشكل جنوني رافعين شعار “خليها تحمض وتعفن”.

وسوف تبدأ فعاليات حملة مقاطعة الفواكه اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الجاري لعام 2018، ولمدة عشرة أيام بهدف إجبار التجار الجشعين على تخفيض الأسعار لتصبح في متناول جميع المواطنين.

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تأييد شعبي كبير بمحافظة البحيرة لحملة مقاطعة الفواكه

وفي محافظة البحيرة قد لقت الدعوة تأييد شعبي كبير ومتزايد، حيث سجل سعر كيلو الجوافة ما بين خمسة عشر جنيهاً وخمسة وعشرون جنيهاً، وسعر كيلو العنب سجل ما بين عشرين إلى خمسة وعشرين جنيهاً، وسعر المانجو سجل ما بين عشرين إلى خمسين جنيهاً، وسجل سعر البلح ما بين عشرة إلى عشرين جنيه.

كما تراوح سعر كيلو التين ما بين خمسة عشرة جنيهاً إلى خمسة وعشرين جنيهاً، وسجل سعر الكمثري ما بين عشرين إلى ثلاثين جنيهاً، وسجل سعر كيلو الموز ما بين عشرين إلى ثلاثين جنيهاً، وكيلو التفاح اللبناني المستورد سجل ما بين خمسة و عشرين إلى أربعين جنيهاً.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن أسعار الفواكه وكذلك الخضروات قد ارتفعت وتضاعفت خلال الفترة السابقة بشكل كبير، مما جعل من الصعب على المواطن المصري البسيط محدود الدخل أن يقوم بشراء الفواكه إلى أسرته.

وتعد مقاطعة شراء الفواكه سلاح احتجاجي للتعبير عن رغبة المواطنين في خفض الأسعار بعد زيادتها بشكل جنوني، وقد أوضح المؤرخ العسكري اللواء محمد الصول عن دعمه وتأييده لحملة مقاطعة الفواكه حيث أنه أوضح أنه قد طالب أكثر من مرمة منذ ارتفاع الأسعار بمقاطعة الشراء حيث أن مقاطعة شراء أي سلعة يرتفع سعرها يؤدي إلى تراجع أسعارها مرة أخرى.

وأكد “أنه يتمنى من أهالي محافظة البحيرة أن يتكاتفوا من أجل الفقراء والطبقات المطحونة داخل المجتمع حيث أنه لا يعقل أن يصل كيلو الطماطم والخيار إلى عشرة جنيهات، والعنب والموز يصل سعرهم ما بين خمسة عشر إلى عشرين جنيهاً للكيلو”.

حملة مقاطعة الفواكه في الإسكندرية

وقد دعا مؤسسو حملة “خليها تحمض وتعفن” في محافظة الإسكندرية إلى مقاطعة شراء الفواكه مدة لا تقل عن عشرة أيام منذ بداية شهر سبتمبر الجاري لعام 2018.

وقد صرح رئيس جهاز حماية المستهلك في محافظة الإسكندرية جمال زقزوق عن مساندة الجهاز لحملة “خليها تحمض وتعفن” والتي قد تم أطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار “إن أسبوع واحد يكفي من أجل مواجهة جشع التجار، وإجبارهم على التراجع عن رفع الأسعار بهذا الشكل الجنوني”، وأضاف “إن ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه إلى جانب العديد من السلع يعد ارتفاع غير مبرر ولا توجد له أسباب جوهرية تقنع المواطن وتجعله راضياً”.

وقد ناشد رئيس جهاز حماية المستهلك جموع المواطنين بالثبات على موقفهم، أن يستمروا في مقاطعة السلع والمنتجات في حالة وجود أي ارتفاع أو غلاء للأسعار دون سبب مقنع لذلك، كما طالب محافظ الإسكندرية بسرعة التدخل من أجل ضبط الأسواق التجارية وتشديد إجراءات الرقابة عليها.

كفر الشيخ تطالب المحافظ بتشديد الرقابة على الأسواق التجارية

كما طالب أهالي مدينة دسوق من المحافظ الجديد بضرورة تشديد إجراءات الرقابة على الأسواق التجارية من أجل حماية المواطنين من جشع التجار، حيث أكد المواطنين القاطنين في مدينة دسوق إن كفر الشيخ تعد من المحافظات المصدرة للعديد من أنواع الفواكه وخصوصاً المانجو والجوافة وعلى الرغم من ذلك فإن أسعارها داخل المحافظة مرتفعة.

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