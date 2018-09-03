الاستعلام عن فواتير مياه الشرب لـ شهر سبتمبر 2018

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الاستعلام عن فواتير مياه شهر سبتمبر 2018، حيث صرحت “شركة مياه الشرب” عن إتاحة خدمة جديدة لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية وهي “خدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة مياه الشرب”، وذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة.

وكما تقوم شركة مياه الشرب على تقديم العديد من الخدمات الأخرى إلى جميع المواطنين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

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كيفية الاستعلام عن فاتورة مياه الشرب لشهر سبتمبر

وقد صرحت شركة مياه الشرب إلى جانب توفير خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه، أيضا إتاحة خدمة دفع الفواتير إلكترونياً من خلال “خدمة فوري” المتاحة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

ومن أجل الاستعلام عن دفع فواتير مياه الشرب لابد من الدخول عبر “الموقع الإلكتروني للشركة المياه”، ويتم اتباع الخطوات التالية

الدخول عبر الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب.

إذا كان دخول العميل لأول مرة على موقع الشركة لازم عليه إنشاء حساب في البداية، أو إذا كان قد سجل في مرة سابقة على الموقع فعليه تسجيل الدخول.

واختيار خدمة الاستعلام عن مياه الشرب.

ثم إدخال الاسم، ورقم العداد.

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