مبيعات العرب والأجانب تهبط بمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

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شهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 3 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في مؤشراتها كافة ، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بفعل ضغوط بيعية من متعاملين عرب وأجانب ، في حين مالت تعاملات المصريين نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.44% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.07% ، وكذلك ، انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.60%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.01% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.01% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فهبط بنسبة 0.13%.

وكانت البورصة المصرية ، استهلت جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، الموافق 3 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بتباين في مؤشراتها كافة ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.08% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.11% ، وكذلك ، انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.20%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.01% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، انخفض بعد الوصول إلى منطقة المقاومة 15900-16000 نقطة ، ولم يتمكن من كسرها ، وذلك وسط أحجام تداول أقل قليلا من الجلسات الأخيرة ، ما يعد أمرا مطمئنا ، معتبرة في الوقت ذاته ، أن جني الأرباح في المرحلة الحالية ، أمر طبيعي.

‘في تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت شركة «مباشر» ، أن هناك فرصة جيدة للشراء ، طالما بقي المؤشر فوق مستوى الدعم الرئيسي 15080 نقطة ، مفترضة أن التراجع الحالي ، قد ينتهي بين المستويات 15800-15700 نقطة.