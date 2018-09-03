البورصة تتخلى عن انخفاضها وتغلق جلسة اليوم على تباين في المؤشرات

منذ 47 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تتخلى عن انخفاضها وتغلق جلسة اليوم على تباين في المؤشرات
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 3 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بتباين في المؤشرات كافة ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي ، ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، بينما ارتفع مؤشر الأوسع نطاقا ، أما رأس المال السوقي ، فتراجع بقيمة 785 مليون جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 875.144 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة. بلغ 226.6 مليون ورقة مالية. وذلك بقيمة 780 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 22.8 ألف عملية لـ182 شركة.

تعاملات المصريين سجلت نسبة 82.85% من إجمالي تعاملات السوق ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 14.8% ، بينما استحوذ العرب على نسبة 2.34% خلال جلسة تداول اليوم ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 83.28% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 16.70%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين العرب والمؤسسات العربية والأجنبية مالت نحو البيع بقيمة 34.1 مليون جنيه ، 12.5 مليون جنيه ، 5.6 مليون جنيه ، 516.3 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية نحو الشراء ، بقيمة 5.2 مليون جنيه ، 563.3  مليون جنيه على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.19% ، حيث أغلق عند مستوى 15821 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.13% ، حيث أغلق عند مستوى 2585 نقطة ، أما مؤشر «إيجي إكس 20» فانخفض بنسبة 0.16% ، حيث أغلق عند مستوى 15485 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع بنسبة 0.01% عند مستوى 751 نقطة ، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ، حيث أغلق عند مستوى 1942 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل فهبط بنسبة 0.74% ، حيث وصل إلى مستوى 461 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 43 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 90 شركة ، ولم تتغير مستويات 49 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 3 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في مؤشراتها كافة ، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بفعل ضغوط بيعية من متعاملين عرب وأجانب ، في حين مالت تعاملات المصريين نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.44% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.07% ، وكذلك ، انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.60%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.01% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.01% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فهبط بنسبة 0.13%.

وكانت البورصة المصرية ، استهلت جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، الموافق 3 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بتباين في مؤشراتها كافة ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، انخفض بعد الوصول إلى منطقة المقاومة 15900-16000 نقطة ، ولم يتمكن من كسرها ، وذلك وسط أحجام تداول أقل قليلا من الجلسات الأخيرة ، ما يعد أمرا مطمئنا ، معتبرة في الوقت ذاته ، أن جني الأرباح في المرحلة الحالية ، أمر طبيعي.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت شركة «مباشر» ، أن هناك فرصة جيدة للشراء ، طالما بقي المؤشر فوق مستوى الدعم الرئيسي 15080 نقطة ، مفترضة أن التراجع الحالي ، قد ينتهي بين المستويات 15800-15700 نقطة.