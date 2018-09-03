البورصة تتخلى عن انخفاضها وتغلق جلسة اليوم على تباين في المؤشرات

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 3 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بتباين في المؤشرات كافة ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي ، ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، بينما ارتفع مؤشر الأوسع نطاقا ، أما رأس المال السوقي ، فتراجع بقيمة 785 مليون جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 875.144 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة. بلغ 226.6 مليون ورقة مالية. وذلك بقيمة 780 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 22.8 ألف عملية لـ182 شركة.

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تعاملات المصريين سجلت نسبة 82.85% من إجمالي تعاملات السوق ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 14.8% ، بينما استحوذ العرب على نسبة 2.34% خلال جلسة تداول اليوم ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 83.28% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 16.70%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين العرب والمؤسسات العربية والأجنبية مالت نحو البيع بقيمة 34.1 مليون جنيه ، 12.5 مليون جنيه ، 5.6 مليون جنيه ، 516.3 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية نحو الشراء ، بقيمة 5.2 مليون جنيه ، 563.3 مليون جنيه على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.19% ، حيث أغلق عند مستوى 15821 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.13% ، حيث أغلق عند مستوى 2585 نقطة ، أما مؤشر «إيجي إكس 20» فانخفض بنسبة 0.16% ، حيث أغلق عند مستوى 15485 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع بنسبة 0.01% عند مستوى 751 نقطة ، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ، حيث أغلق عند مستوى 1942 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل فهبط بنسبة 0.74% ، حيث وصل إلى مستوى 461 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 43 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 90 شركة ، ولم تتغير مستويات 49 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 3 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في مؤشراتها كافة ، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بفعل ضغوط بيعية من متعاملين عرب وأجانب ، في حين مالت تعاملات المصريين نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.44% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.07% ، وكذلك ، انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.60%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.01% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.01% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فهبط بنسبة 0.13%.

وكانت البورصة المصرية ، استهلت جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، الموافق 3 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بتباين في مؤشراتها كافة ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، انخفض بعد الوصول إلى منطقة المقاومة 15900-16000 نقطة ، ولم يتمكن من كسرها ، وذلك وسط أحجام تداول أقل قليلا من الجلسات الأخيرة ، ما يعد أمرا مطمئنا ، معتبرة في الوقت ذاته ، أن جني الأرباح في المرحلة الحالية ، أمر طبيعي.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت شركة «مباشر» ، أن هناك فرصة جيدة للشراء ، طالما بقي المؤشر فوق مستوى الدعم الرئيسي 15080 نقطة ، مفترضة أن التراجع الحالي ، قد ينتهي بين المستويات 15800-15700 نقطة.