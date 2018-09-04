بعد موجة تباين المؤشرات.. خبراء أسواق المال يتوقعون تعافي البورصة من «جني الأرباح»

منذ 49 دقيقة أخبار الاقتصاد
بعد موجة تباين المؤشرات.. خبراء أسواق المال يتوقعون تعافي البورصة من «جني الأرباح»
البورصة المصرية

قال خبراء في أسواق المال ومحللون ، إنهم يتوقعون تعافي البورصة المصرية ، من عمليات جني الأرباح ، التي تسبب فيها سهم شركة «جلوبال تليكوم» ، في بداية جلسات الأسبوع الحالي ، متوقعين كذلك أن يعاود المؤشر الرئيسي ، استهداف 16100 نقطة.

رئيس قسم التحليل الفني في شركة «أراب فاينانس» ، أسامة نجيب ، قال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، تعرض لعمليات جني أرباح بسيطة خلال جلسة بداية الأسبوع ، على خلفية ضغوط من سهم شركة «جلوبال تليكوم».

وزاد أسامة نجيب ، قائلا: «طالما كان المؤشر أسفل 16100 نقطة ، فما زال يتحرك في منطقة سيطرة القوة البيعية ، ما يؤدي إلى إعادة الانخفاض إلى حدود منطقة 15500 نقطة ، و15400 نقطة مرة أخرى ، وذلك قبل العودة للارتفاع إلى 16100 نقطة».

وأوضح رئيس قسم التحليل الفني في شركة «أراب فاينانس» ، أنه في حال تخطي المؤشر منطقة المقاومة ، مصحوبة بأحجام تداول مرتفعة ، يؤكد استهداف 16400 نقطة و16100 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ، أغلقت تداولات جلسة أمس الأحد ، على تباين في المؤشرات كافة ، وذلك وسط ضغوط بيعية أجنبية وعربية ، بينما عمّق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» خسائره الصباحية ، حيث هبط بنسبة 0.98% عند مستوى 15852.36 نقطة ، فاقدا 157.05 نقطة ، وذلك بضغط من تراجع سهم «جلوبال تليكوم» والتجاري الدولي.

رئيس لجنة أسواق المال في المجلس الاقتصادي الإفريقي ، أيمن فودة ، قال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، لا يزال يتحرك في اتجاه صاعد ، على المدى الطويل والقصير.

ولفت أيمن فودة ، إلى أن المؤشر لديه مقاومة قصيرة المدى ، عند 16009 نقطة ، ثم 16100 نقطة ، والتي بالثبات أعلاها ، يعاود المؤشر استهداف 16336 ، ثم 16450 نقطة ، على أن يكون الدعم عند 15812 ، ثم 15551 نقطة.

وفيما يخص مستوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، أوضح رئيس لجنة سوق المال ، أن المؤشر لديه مقاومة قصيرة المدى ، عند 758 نقطة ، ثم 767 نقطة ، على أن يكون الدعم 744 نقطة ، ثم 740 نقطة.

ونصح رئيس لجنة أسواق المال في المجلس الاقتصادي الإفريقي ، المستثمرين ، بالاستعداد لبناء مراكز شرائية جديدة ، خاصة على الأسهم الخبرية ، والاستمرار بالمتاجرات السريعة بهامش ربح بسيط ، فضلا عن التحفظ التام على استخدام آلية الشراء بالهامش.