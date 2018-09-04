تعرف على حجم الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية

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ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية ، بنسبة 5.9% في شهر يوليو من العام الحالي 2018 ، على أساس سنوي ، وذلك حسب ما أظهرت ، البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري. ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية إلى 724.9 مليار جنيه ، أي ما يعادل 40.7 مليار دولار ، وذلك بنهاية شهر يوليو من العام الحالي 2018 ، في مقابل 684.5 مليار جنيه ، في الشهر ذاته من العام 2017.

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وأوضحت بيانات «المركزي» ، أن الودائع الأجنبية ارتفعت خلال شهر يوليو 2018 هامشيا ، مقارنة بنحو 716.9 مليار جنيه ، بنهاية شهر يونيو 2018.

وبلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي ، نحو 36 مليار دولار ، قبل ثورة يناير من العام 2011 ، وذلك قبل أن يستنزف خلال السنوات الماضية ، بسبب نضوب المصادر الدولارية ، وعلى رأسها الاستثمار الأجنبية المباشرة والسياحة ، وبنهاية شهر يوليو الماضي ، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ، إلى 44.31 مليار دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ، ارتفاعا في حجم السيولة المحلية ، بنهاية شهر يوليو من العام الحالي 2018 ، وذلك بنسبة 17.8%، على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري ، يبلغ متوسط سعر شراء الدولار 17.8 جنيه.