البورصة تستهل جلسة اليوم بارتفاع جماعي في مؤشراتها

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افتتحت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الإثنين ، على تراجع في المؤشرات.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.40% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.65% ، أما مؤشر «إيجي إكس 20» فقفز بنسبة 0.66%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.08% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، أنهى تعاملات جلسة أمس الإثنين ، على انخفاض طفيف في المؤشرات ، حيث أغلق عند مستوى 15.821 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة ، إثر ظهور عمليات جني الأرباح ، بعد اختبار المؤشر لمنطقة المقاومة 15.900-16.000 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت شركة «مباشر» ، أن مستويات 15.800-15.700 نقطة ، قادرة على دعم المؤشر ودفعه لأعلى مرة أخرى ، ليختبر مقاومة 16.000 نقطة ، ويدعم هذا السيناريو ظهور قوى شرائية ، في أسهم القطاع العقاري ، في النصف الثاني من جلسة أمس.

«مباشر» نصحت بمراعاة وقف الخسائر في المراكز المفتوحة ، ونصحت كذلك بتوخي الحذر ، حتى يخترق المؤشر مستوى 16.000 نقطة بنجاح.