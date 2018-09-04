تعرف على نسبة الودائع المحلية في البنوك المصرية

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ارتفعت الودائع المحلية في البنوك ، بنسبة 24.7% ، خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي ، وذلك حسب ما أظهرت البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر.

الودائع المحلية ارتفعت إلى 2.3 تريليون جنيه ، في نهاية شهر يوليو 2018 ، وذلك في مقابل 1.84 تريليون جنيه في الشهر ذاته من العام 2017 ، حسب ما أوضحت بيانات البنك المركزي المصري.

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وارتفعت الودائع خلال يوليو 2018 هامشيا ، على أساس شهري ، وذلك مقارنة بنحو 2.29 تريليون جنيه ، في نهاية شهر يونيو 2018.

وبلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي ، قبل ثورة 25 يناير 2011 ، نحو 36 مليار دولار ، قبل أن يستنزف خلال السنوات الماضية ، على إثر نضوب المصادر الدولارية ، وعلى رأسها الاستثمار الأجنبية المباشرة والسياحة ، بينما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ، إلى 44.31 مليار دولار بنهاية شهر يوليو المنصرم.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ، ارتفاعا فث حجم السيولة المحلية ، بنهاية شهر يوليو 2018 ، وذلك بنسبة 17.8% على أساس سنوي.