تعرف على حصيلة شهادة «أمان المصريين» خلال 6 أشهر

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بلغت حصيلة شهادة «أمان المصريين» ، منذ بداية طرحها في مارس الماضي وحتى الآن ، 150 مليون جنيه لـ131 ألف عميل ، وذلك حسب ما قال علاء فاروق ، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية ، في البنك الأهلي المصري.

وفي تصريحات صحفية عنه ، أكد الرئيس التتفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري ، أن الإقبال على شراء شهادة أمان متزايد حاليا ، كما توقع ارتفاع الإقبال على شراء الشهادة بشكل كبير ، خلال الفترة المقبلة.

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وفي 5 مارس الماضي ، وقعت شركة مصر لتأمينات الحياة ، عقودا مع «البنك الأهلي المصري ، بنك مصر ، بنك القاهرة ، والبنك الزراعيك المصري» ، للتأمين الجماعي على حياه الحاصلين على شهادة أمان المصريين.

المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء السابق ، قال إن شهادة «أمان» للعمالة الحرة والمؤقتة ، والتي تمثل غطاء تأمينيا ووعاء ادخاريا ، يبدأ قسطها الشهري بـ4 جنيهات ، وأعلى قسط لها يصل لـ20 جنيها ، على أن تكون مدة الاستفادة منها ، إما 5 سنوات وإما 10 سنوات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجّه خلال شهر فبراير الماضي ، بإنشاء نظام تأمين على حياة العمالة الحرة في القطاع الخاص.