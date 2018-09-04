البورصة تحافظ على ارتفاعها في ختام التعاملات.. وارتفاع رأسمالها بقيمة 3.7 مليار جنيه

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اختتمت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل عمليات شراء أجراها متعاملين ، بينما ارتفع رأس المال السوقي ، بقيمة 3.7 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 878.876 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة ، بلغ 214.3 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 799 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 21.4 ألف عملية لـ178 شركة.

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تعاملات المصريين سجلت نسبة 62.98% من إجمالي تعاملات السوق ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 28.69% ، بينما استحوذ العرب على نسبة 8.32% ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 48.03% من المعاملات فى البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 51.96%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية مالت نحو البيع ، بقيمة 29.6 مليون جنيه ، 43.3 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية نحو الشراء ، بقيمة 29.6 مليون جنيه ، 3.2 مليون جنيه ، 49.3 مليون جنيه ، 17.6 مليون جنيه، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.64% ، حيث أغلق عند مستوى 15922 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.85% ، حيث أغلق عند مستوى 2607 نقطة ، أما مؤشر «إيجي إكس 20» ، فارتفع بنسبة 1.07% ، حيث أغلق عند مستوى 15650 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.35% عند مستوى 753 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.42% ، حيث أغلق عند مستوى 1950 نقطة ، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ، حيث وصل إلى مستوى 461 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 81 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 50 شركة ، ولم تتغير مستويات 47 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وارتفعت موشرات البورصة المصرية ، في منتصف جلسات اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع في منتصف تعاملات اليوم بنسبة 1.01% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.33% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.50%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.38% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.60% ، أما مؤشر بورصة النيل فهبط بنسبة 0.21%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الإثنين ، على تراجع في المؤشرات.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، أنهى تعاملات جلسة أمس الإثنين ، على انخفاض طفيف في المؤشرات ، حيث أغلق عند مستوى 15.821 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة ، إثر ظهور عمليات جني الأرباح ، بعد اختبار المؤشر لمنطقة المقاومة 15.900-16.000 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت شركة «مباشر» ، أن مستويات 15.800-15.700 نقطة ، قادرة على دعم المؤشر ودفعه لأعلى مرة أخرى ، ليختبر مقاومة 16.000 نقطة ، ويدعم هذا السيناريو ظهور قوى شرائية ، في أسهم القطاع العقاري ، في النصف الثاني من جلسة أمس.

«مباشر» نصحت بمراعاة وقف الخسائر في المراكز المفتوحة ، ونصحت كذلك بتوخي الحذر ، حتى يخترق المؤشر مستوى 16.000 نقطة بنجاح.