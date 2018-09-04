تعرف على حجم احتياطي مصر من السكر والزيت واللحوم

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ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، برئاسة اللواء خيرت بركات ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، حجم الكميات المتاحة من السلع الاستهلاكية الأساسية ، ومدة كفايتها خلال شهر سبتمبر الحالي.

وفي تقرير حديث ، صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، تبيّن أن الرصيد المتاح من السكر ، يبلغ نحو 1.427 مليون طن ، ويكفي لمدة تتراوح من شهر حتى 7 أشهر.

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وأوضح التقرير كذلك ، أن الكميات المتاحة من الزيت ، التى تبلغ 208.9 ألف طن ، تكفى فترة تثرثر من شهرين حتى 8 أشهر ، بينما يتوافر 216.2 ألف رأس عجول حية ، تكفي لمدة تتراوح من 8 أشهر حتى 28 شهرا.