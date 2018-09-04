تعرف على إيردات قناة السويس خلال أول 7 أشهر من 2018

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ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، برئاسة اللواء خيرت بركات ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، أن إيرادات قناة السويس ، بلغت خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي 2018 ، في الفترة من يناير وحتى يوليو المنصرم ، 58.6 مليار جنيه.

وفي تقرير صادر اليوم الثلاثاء ، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، سجل شهر مايو من العام الحالي 2018 ، أكثر الأشهر ارتفاعا من حيث قيمة إيرادات القناة ، في الفترة المشار إليها من العام الحالي ، حيث تبيّن أن قناة السويس ، حققت عائدا في هذا الشهر بقيمة 8.9 مليار جنيه.

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وأوضح التقرير ، أنه خلال شهر يوليو الماضي ، بلغت إيرادات قناة السويس 8.8 مليار جنيه ، بارتفاع قدره 800 مليون جنيه عن الشهر المماثل «يوليو 2017» ، والذى بلغت الإيرادات به 8 مليارات جنيه ، بزيادة نحو 100 مليون جنيه ، عن شهر يونيو من العام الحالي 2018 ، وبلغت إيرادات القناة خلاله 8.7 مليار جنيه.