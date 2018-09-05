تصريح هام من وزير المالية بشأن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين في الدولة

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أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم الثلاثاء عن قيام الوزارة بالبدء في إجراءات صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية يوم الخميس الموافق العشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام 2018.

وأضاف الوزير يأتي صرف مرتب شهر سبتمبر قبل بدء العام الدراسي الجديد 2018/ 2019، والتي تبدأ يوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري في جميع الصفوف الدراسية، وأعلن الوزير “إن المواطن المصري سوف يبدأ في حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

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وأضاف “عن طريق مزيد من فرص العمل، والنمو الاقتصادي، وتحسن في الأحوال المعيشية داخل الدولة المصرية”، وأكد محمد معيط “إن جمهورية مصر العربية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو عشرة مليارات دولار في العام المالي الجاري”.

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