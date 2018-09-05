البورصة تستهل تعاملات اليوم بانخفاض جماعي وتتخلى عن ارتفاعات أمس

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افتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الأربعاء. الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجه بنسبة 0.01% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.07% ، أما مؤشر «إيجي إكس 20» فارتفع بنسبة 0.01%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.02% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، ارتد خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء ، حيث أغلق عند مستوى 15.922 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة ، لكنه ما يزال يحاول خرق منطقة المقاومة 15.900-16.000 نقطة ، ما قد لا يكون سهلا ، لكننا نعتقد أنه سوف يحدث في النهاية.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوصت شركة «مباشر» بالمتاجرة السريعة ، فضلا عن مراقبة مستويات إيقاف الخسارة ، حتى يثبت المؤشر أنه يمكن أن يستمر فوق المقاومة 16.000 نقطة.