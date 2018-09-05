طرح 27 قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل في 11 مدينة جديدة.. التفاصيل كاملة

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أعلن رئيس الحكومة المصرية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً ” سوف تقوم وزارة الإسكان المتمثلة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح سبعة وعشرين قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل، بمساحات تتراوح ما بين 9.95 و 117 فدان”.

وأكد أن طرح تلك الأراضي سوف يكون في أحد عشر مدينة جديدة وهى “مدينة الشيخ زايد، مدينة السادس من أكتوبر، مدينة القاهرة الجديدة، مدينة أسوان الجديدة، مدينة السادات، مدينة سوهاج الجديدة، مدينة أخميم الجديدة، مدينة قنا الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة، مدينة أسيوط الجديدة، ومدينة دمياط الجديدة”.

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وأضاف “ثلاث قطع أراضي سوف تكون مخصصة للنشاط السياحي بمساحات تتراوح ما بين تسعة عشر إلى مائة وخمسة فدان، في مدينة دمياط الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة، وسوف يتم طرحها في مزايدة بالمظاريف المغلقة مظروف فني، ومظروف مالي”.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعي قائلاً “إن البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات القائمة، حيث تتقدم الشركة بعرض فني، وعرض مالي تبعاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط، وتعقد جلسة الاستفسارات بمقر جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أكتوبر القادم لعام 2018”.

وأضاف “سوف يتم التقييم الفني للعروض تبعاً للضوابط العامة لأسس التقييم، والتي سوف يتم توضيحها في كراسات الشروط، وسوف يتم تقديم العروض وفتح المظاريف الفنية بجهاز المدينة المقدم بشأنه العطاء في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر لعام 2018”.

وأوضح “أنه سوف يتم سداد تأمين دخول المزايدة، والذي سوف قيمته ما بين مائتين وخمسين ألف جنيه إلى ثلاثة عشر مليون جنيه، تبع الموقع والمساحة ونشاط القطعة المعروضة تبعاً لما سوف يرد في كراسة الشروط، بشيك مصرفي باسم هيئة المجتمعات العمرانية”.

وأضاف “أو يتم سداد تأمين دخول المزايدة بخطاب ضمان بنكي معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة بناء على طلب المتقدم بعرضه للمزايدة، على أن يتم تقديمه مع المظروف الفني”.

وأكد” سوف يتم الإسناد على أعلى قيمة لسعر المتر المربع للعروض المقبولة فنياً، والسعر المقدم في العرض المالي هو سعر السداد الفوري، على أن تكون المعاملة المالية كالتالي: استكمال سداد عشرة في المئة من قيمة الأرضي الراسي بها المزاد، وواحد في المئة مصاريف إدارية، وسداد قيمة 0.5% مصاريف مجل الأمناء خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور أمر الإسناد”.

وأوضح “سوف يتم سداد باقي القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، ويجوز سداد باقي القيمة على أربعة سنوات بأقساط ربع سنوية متساوية مضافاً إليها عائداً استثمارياً يعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى قيمة اثنين في المئة على الرصد المدين إلى جانب 0.5% قيمة مصاريف التحصيل”.

وأشار “إنه يتم احتساب العائد من تاريخ صدور أمر الإسناد، وحتى تاريخ الاستحقاق، ويستحق القسط الأول بالإضافة إلى الفائدة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد”.

وأوضح السباعي “تتقدم الشركات لشراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام 2018، من مقر جهاز المدينة، ولن يُسمح بحضور جلسة الاستفسارات إلا للمتقدمين للمزايدة الذين قاموا بشراء كراسة الشروط، أو من يفوضونهم بالحضور بموجب خطاب رسمي”.

وأضاف “بعد تقديم إيصال شراء الكراسة، ويلتزم المخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، ولا يُسمح بتعديل المواصفات، ويتم رد تأمين دخول المزايدة للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار فور الانتهاء من أعمال التقييم والبت وصدور أوامر الإسناد لمن تم الترسية عليهم”.

وأشار “إن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضي المقرر طرحها في المزايدة سوف تكون متاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية، وتخضع تلك المزايدة لأحكام القانون رقم تسعة وثمانين لعام 1998، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية المعدلة”.

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