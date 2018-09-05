قرار مهم من «المالية» بشأن رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة

منذ 17 دقيقة أخبار الاقتصاد
قرار مهم من «المالية» بشأن رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة
وزير المالية محمد معيط

تبدأ وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، صرف رواتب وأجور العاملين في الجهاز الإداري بالدولة ، في يوم الخميس ، الموافق 20 من سبتمبر الحالي ، قبل يومين من بداية العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، المقرر أن ينطلق ، في يوم 20 سبتمبر الحالي.

وخلال لقائه مع برنامج «بنكنوت» ، المذاع عبر أثير راديو «نغم إف إم» ، الذي يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب ، أكد وزير المالية ، أن المواطن المصري سوف يبدأ حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي ، بمزيد من فرص العمل والنمو الاقتصادي ، فضلا عن تحسن مستوى معيشته.

ولفت الدكتور محمد معيط ، إلى أن الحكومة المصرية ، تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة ، بنحو 10 مليارات دولار في العام المالي الحالي 2018 / 2019.