قرار مهم من «المالية» بشأن رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة

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تبدأ وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، صرف رواتب وأجور العاملين في الجهاز الإداري بالدولة ، في يوم الخميس ، الموافق 20 من سبتمبر الحالي ، قبل يومين من بداية العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، المقرر أن ينطلق ، في يوم 20 سبتمبر الحالي.

وخلال لقائه مع برنامج «بنكنوت» ، المذاع عبر أثير راديو «نغم إف إم» ، الذي يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب ، أكد وزير المالية ، أن المواطن المصري سوف يبدأ حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي ، بمزيد من فرص العمل والنمو الاقتصادي ، فضلا عن تحسن مستوى معيشته.

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ولفت الدكتور محمد معيط ، إلى أن الحكومة المصرية ، تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة ، بنحو 10 مليارات دولار في العام المالي الحالي 2018 / 2019.