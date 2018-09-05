اليوم.. آخر موعد لحجز 19 ألف وحدة إسكان اجتماعي حر

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، أن المهلة التي حددتها ، لحجز 18 ألفا و590 وحدة سكنية ، في مشروع الإسكان الاجتماعي الحر ، تنتهي اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018.

وبحسب بيان صحفي ، صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، يلتزم الحاجز بسداد 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز ، فضلا عن شراء كراسة الشروط ، التي تتضمن استمارة الحجز لكل وحدة سكنية ، يرغب المواطن في حجزها على حدة وبشكل منفرد ، وذلك بمبلغ 150جنيها لكل كراسة «لا تُرد».

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وأضافت الوزارة في بيانها ، أنه يمكن استرداد وسحب مقدم جدية الحجز فقط ، وذلك بعد انقضاء أسبوع من غلق باب الحجز ، وحتى موعد التعاقد ، على أن يتم خصم 1% مصاريف إدارية ، من إجمالي ثمن الوحدة أو الوحدات ، التي كان مطلوبا شراؤها.

وزادت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه في حال التأخر في سداد باقي ثمن الوحدة ، عن الموعد المقرر ، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم ، المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد ، وذلك من قيمة المبالغ المتأخرة من تاريخ استحقاقها ، وحتى تاريخ سدادها ، وذلك بحد أقصى 3 أشهر تأخير عن الموعد المقرر للسداد ، وتقدم العميل لحجز الوحدة أو الوحدات ، ويعد سداده لمقدم الحجز ، بمثابة إقرار منه بأنه اطلع على الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ، المُبينة تفصيليا في كراسة الشروط ، ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء.