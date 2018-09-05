تعرف على إيرادات هيئة السكة الحديد خلال 7 أشهر

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، برئاسة اللواء خيرت بركات ، تقريرا جديدا بشأن إيرادات هيئة السكك الحديدية ، حيث تبيّن أن هيئة السكك الحديدية ، حققت إيرادات بقيمة 1.240 مليار جنيه ، خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي ، في الفترة من يناير حتى يوليو 2018.

وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، تبيّن ارتفاع إيرادات هيئة السكة الحديد ، خلال شهر يوليو 2018 ، سواء مقارنة بالشهر المماثل له من العام 2017 ، «مقارنة على أساس سنوي» ، أو مقارنة بالشهر السابق له يونيو 2018 «مقارنة على أساس شهري» ، بل يعد أيضا هو أعلى شهر حققت خلاله الهيئة ، إيرادات مرتفعة على مدار الفترة ، من يناير وحتى يوليو 2018.

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وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن قيمة الإيرادات التي تحققت خلال شهر يوليو 2018 ، بلغت نحو 206.7 مليون جنيه ، وذلك في مقابل 193.3 مليون جنيه ، في شهر يوليو من العام 2017 ، و175.9 مليون جنيه ، في شهر يونيو من العام 2018.

ولفت التقرير كذلك ، إلى عدد ركاب القطارات في شهر يوليو من العام 2018 ، بلغ 22.9 مليون راكب ، وذلك في مقابل 21.5 مليون راكب في شهر يونيو السابق له ، بينما بلغت كميات البضائع المنقولة عبر السكة الحديد ، خلال شهر يوليو الماضي ، 288.2 ألف طن ، وذلك في مقابل 310.3 ألف طن ، خلال الشهر المماثل من العام 2017 ، و342.4 ألف طن في شهر يونيو من العام 2018.

ورغم ارتفاع إيرادات السكة الحديد ، خلال شهر يوليو من العام 2018 ، تحدث تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، عن ارتفاع حوادث القطارات ، حيث بلغ عددها 166 حادثا ، وذلك في مقابل 142 حادثا ، في شهر يوليو من العام 2017 ، وذلك طبقا للبيانات الإحصائية ، ففي شهر يوليو الماضي ، وقع عدة حوادث قطارات ، أسفرت عن إصابة 70 راكبا ، ومصرع 7 آخرين.

ويقدم موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، التطورات في إيرادات هيئة سكك حديد مصر ، في الفترة من يناير ، وحتى يوليو من العام الحالي 2018 ، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، برئاسة اللواء خيرت بركات ، وهي كما يلي:

1. بلغت إيرادات هيئة السكة الحديد ، خلال شهر يناير الماضي ، 190.7 مليون جنيه.

2. بلغت إيرادات هيئة السكة الحديد ، خلال شهر فبراير الماضي ، 154.9 مليون جنيه.

3. بلغت إيرادات هيئة السكة الحديد ، خلال شهر مارس الماضي ، 175.3 مليون جنيه.

4. بلغت إيرادات هيئة السكة الحديد ، خلال شهر أبريل الماضي ، 168.6 مليون جنيه.

5. بلغ إيرادات هيئة السكة الحديد ، خلال شهر مايو الماضي ، 167.9 مليون جنيه.

6. بلغت إيرادات هيئة السكة الحديد ، خلال شهر يونيو الماضي ، 175.9 مليون جنيه.

7. بلغت إيرادات هيئة السكة الحديد ، خلال شهر يوليو الماضي ، 206.7 مليون جنيه.