«الفلاحين» تعلق على جنون أسعار الفاكهة وأزمة محصول المانجو

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علق نقيب الفلاحين المصريين ، حسين عبد الرحمن ، على ارتفاع أسعار الفواكه في الأسواق المصرية ، قائلا إن السبب ، يعود إلى قرار الحكومة المصرية ، بتعويم الجنيه المصري ، وتحرير سعر الصرف ، لافتا إلى أن أسعار الفواكه ارتفعت ، بعد قرار تحرير أسعار الصرف ، وتسير الآن في طريق الزيادة ، بسبب تبعات هذا القرار.

وخلال حواره في برنامج «رأي عام» ، المذاع على قناة TeN ، قال حسين عبد الرحمن ، إنه ضد الغلاء الفاحش على المستهلكين ، حيث يقوم الفلاح بزراعة منتج واحد ، بينما يشتري 99 منتجا آخر ، متابعا: «غلاء الأسعار يضر بالفلاحين أيضا».

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وأوضح نقيب الفلاحين ، أن معظم محصول المانجو ، تعرض للتلف هذا العام ، ما أدى إلى زيادة سعره ، وزاد: «المفروض لما يكون فيه غلاء في الأسعار ، مكانش ينفع نصدر المانجو برا مصر ، عشان نعمل توازن في السوق المحلي».