البورصة تواصل انخفاضها في منتصف تعاملات اليوم بفعل مبيعات العرب

منذ 48 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تواصل انخفاضها في منتصف تعاملات اليوم بفعل مبيعات العرب
البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعها في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين عرب ، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع في منتصف تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.92% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.07% ، وكذلك ، انخفص مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.30%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فهبط بنسبة 0.21% ، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.36% ، بينما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت جلسة تعاملات اليوم الأربعاء. الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجه بنسبة 0.01% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.07% ، أما مؤشر «إيجي إكس 20» فارتفع بنسبة 0.01%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.02% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، ارتد خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء ، حيث أغلق عند مستوى 15.922 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة ، لكنه ما يزال يحاول خرق منطقة المقاومة 15.900-16.000 نقطة ، ما قد لا يكون سهلا ، لكننا نعتقد أنه سوف يحدث في النهاية.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوصت شركة «مباشر» بالمتاجرة السريعة ، فضلا عن مراقبة  مستويات إيقاف الخسارة ، حتى يثبت المؤشر أنه يمكن أن يستمر فوق المقاومة 16.000 نقطة.