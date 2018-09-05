تعرف على حجم الاحتياطي النقدي لمصر بحسب بيانات البنك المركزي

Advertisements

ارتفع حجم احتياطي النقد الأجنبي ، بنهاية شهر أغسطس من العام الحالي 2018 ، إلى 44.4 مليار دولار ، وذلك مقارنة بشهر يوليو من العام الحالي 2018 ، حيث سجل الاحتياطي النقدي 44.3 مليار دولار ، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار ، حسب ما أعلن اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر.

وتضم العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر ، سلة من العملات الدولية الرئيسية ، ممثلة في «الدولار الأمريكي ، العملة الأوروبية الموحدة (يورو) ، الجنيه الإسترليني ، الين الياباني ، واليوان الصيني» ، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها ، على أساس أسعار صرف هذه العملات ، ومدى استقرارها في الأسواق الدولية ، كما أنها تتغير حسب خطة ، وضعها مسؤولون في البنك المركزي المصري.

Advertisements

الوظيفة الأساسية للاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة ، هي توفير السلع الأساسية ، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ، فضلا عن مواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية ، حيث تتأثر القطاعات التي تدر العملة الصعبة ، مثل «الصادرات ، السياحة ، والاستثمارات» بسبب الاضطرابات ، ورغم ذلك فهناك مصادر أخرى للعملة الصعبة ، مثل تحويلات المصريين في الخارج ، التي وصلت إلى مستوى قياسي ، فضلا عن استقرار عائدات قناة السويس ، التي تساهم في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد في بعض الشهور.