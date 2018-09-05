تعرف على حجم الاحتياطي النقدي لمصر بحسب بيانات البنك المركزي

منذ 46 دقيقة أخبار الاقتصاد
تعرف على حجم الاحتياطي النقدي لمصر بحسب بيانات البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفع حجم احتياطي النقد الأجنبي ، بنهاية شهر أغسطس من العام الحالي 2018 ، إلى 44.4 مليار دولار ، وذلك مقارنة بشهر يوليو من العام الحالي 2018 ، حيث سجل الاحتياطي النقدي 44.3 مليار دولار ، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار ، حسب ما أعلن اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر.

وتضم العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر ، سلة من العملات الدولية الرئيسية ، ممثلة في «الدولار الأمريكي ، العملة الأوروبية الموحدة (يورو) ، الجنيه الإسترليني ، الين الياباني ، واليوان الصيني» ، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها ، على أساس أسعار صرف هذه العملات ، ومدى استقرارها في الأسواق الدولية ، كما أنها تتغير حسب خطة ، وضعها مسؤولون في البنك المركزي المصري.

الوظيفة الأساسية للاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة ، هي توفير السلع الأساسية ، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ، فضلا عن مواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية ، حيث تتأثر القطاعات التي تدر العملة الصعبة ، مثل «الصادرات ، السياحة ، والاستثمارات» بسبب الاضطرابات ، ورغم ذلك فهناك مصادر أخرى للعملة الصعبة ، مثل تحويلات المصريين في الخارج ، التي وصلت إلى مستوى قياسي ، فضلا عن استقرار عائدات قناة السويس ، التي تساهم في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد في بعض الشهور.