مبيعات العرب والأجانب تهبط بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

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اختتمت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين عرب وأجانب ، بينما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 6.8 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 872.040 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة ، بلغ 203 ملايين ورقة مالية ، وذلك بقيمة 816 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 23.5 ألف عملية لـ183 شركة.

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سجلت تعاملات المصريين نسبة 70.31% من إجمالي تعاملات السوق ، واستحوذ الأجانب من غير العرب. على نسبة 20.73% ، بينما استحوذ العرب على نسبة 8.96% ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 44.09% ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد. وذلك بنسبة 55.90%.

صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة 53 مليون جنيه ، 19.3 مليون جنيه ، 38.9 مليون جنيه على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 46 مليون جنيه ، 1.2 مليون جنيه ، 64 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 1.08% ، حيث أغلق عند مستوى 15750 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.33% ، حيث أغلق عند مستوى 2572 نقطة ، أما مؤشر «إيجي إكس 20» فانخفض بنسبة 1.51% ، حيث أغلق عند مستوى 15414 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.04% عند مستوى 745 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.03% ، حيث أغلق عند مستوى 1930 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل فصعد بنسبة 0.52% ، حيث وصل إلى مستوى 464 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 24 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 110 شركات ، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

وتراجعت واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين عرب ، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع في منتصف تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.92% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.07% ، وكذلك ، انخفص مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.30%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فهبط بنسبة 0.21% ، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.36% ، بينما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت جلسة تعاملات اليوم الأربعاء. الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجه بنسبة 0.01% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.07% ، أما مؤشر «إيجي إكس 20» فارتفع بنسبة 0.01%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.02% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، ارتد خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء ، حيث أغلق عند مستوى 15.922 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة ، لكنه ما يزال يحاول خرق منطقة المقاومة 15.900-16.000 نقطة ، ما قد لا يكون سهلا ، لكننا نعتقد أنه سوف يحدث في النهاية.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوصت شركة «مباشر» بالمتاجرة السريعة ، فضلا عن مراقبة مستويات إيقاف الخسارة ، حتى يثبت المؤشر أنه يمكن أن يستمر فوق المقاومة 16.000 نقطة.