تعرف على أعداد المواليد في مصر من مارس حتى مايو 2018 (تفاصيل)

منذ 41 دقيقة أخبار الاقتصاد
تعرف على أعداد المواليد في مصر من مارس حتى مايو 2018 (تفاصيل)

شهدت الفترة من شهر مارس 2018 ، حتى شهر مايو من العام ذاته ، ولادة 580.6 ألف رضيع جديد ، بينهم 216.6 ألف مولود ، خلال شهر مايو الماضي فقط ، وذلك بحسب تقرير رسمي حديث ، صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، برئاسة اللواء خيرت بركات.

وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن شهر  مايو الماضي ، سجل ارتفاعا كبيرا في أعداد المواليد ، سواء مقارنة بمثيله من العام الماضي ، أو بالشهر السابق له مباشرة من العام الحالي.

وبحسب التقرير ، بلغ عدد المواليد خلال شهر مايو الماضي نحو 216.6 ألف مولود ، وذلك في مقابل 194.6 ألف مولود ، في شهر مايو من العام الماضي 2017 ، بزيادة قدّرت بـ22 ألف مولود «مقارنة على أساس سنوي» ، وفي مقابل 176.5 ألف مولود في أبريل 2018 ، بزيادة 40.1 ألف مولود «مقارنة على أساس شهري».

وأضاف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن شهر أبريل 2018 كان أقل عدد في المواليد ، بـ176.5 ألف مولود ، كما هو مذكور عاليا ، بينما بلغ العدد خلال شهر مارس 2018 ، نحو 187.5 ألف مولود ، وفي مايو سجل عدد المواليد ارتفاعا جديدا ، حيث وصل إلى 216.6 ألف مولود.

ولفت التقرير ، إلى أن أعداد الوفيات جاءت عكس المواليد ، حيث شهدت الوفيات تراجعا في أعدادها خلال الفترة ذاتها ، حيث سجل مارس 2018 ، عدد الوفيات 47.4 ألف متوفٍ ، وانخفض إلى 43.4 ألف متوفٍ في أبريل 2018 ، بينما واصل عدد الوفيات تراجعه خلال مايو 2018 ، حيث بلغ 42.8 ألف متوفٍ.

وفي شهر مايو 2018 ، لم يأت تراجع أعداد الوفيات مقارنة بالشهرين السابقين له فقط «مارس وأبريل» ، لكنه كان تراجعا على أساس سنوي أيضا ، مقارنة بمثيله من العام 2017 ، حيث بلغ عدد الوفيات خلاله 44.5 ألف متوف ، متراجعة إلى 42.8 ألف متوف في مارس 2018.