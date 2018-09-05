تعرف على أعداد المواليد في مصر من مارس حتى مايو 2018 (تفاصيل)

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شهدت الفترة من شهر مارس 2018 ، حتى شهر مايو من العام ذاته ، ولادة 580.6 ألف رضيع جديد ، بينهم 216.6 ألف مولود ، خلال شهر مايو الماضي فقط ، وذلك بحسب تقرير رسمي حديث ، صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، برئاسة اللواء خيرت بركات.

وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن شهر مايو الماضي ، سجل ارتفاعا كبيرا في أعداد المواليد ، سواء مقارنة بمثيله من العام الماضي ، أو بالشهر السابق له مباشرة من العام الحالي.

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وبحسب التقرير ، بلغ عدد المواليد خلال شهر مايو الماضي نحو 216.6 ألف مولود ، وذلك في مقابل 194.6 ألف مولود ، في شهر مايو من العام الماضي 2017 ، بزيادة قدّرت بـ22 ألف مولود «مقارنة على أساس سنوي» ، وفي مقابل 176.5 ألف مولود في أبريل 2018 ، بزيادة 40.1 ألف مولود «مقارنة على أساس شهري».

وأضاف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن شهر أبريل 2018 كان أقل عدد في المواليد ، بـ176.5 ألف مولود ، كما هو مذكور عاليا ، بينما بلغ العدد خلال شهر مارس 2018 ، نحو 187.5 ألف مولود ، وفي مايو سجل عدد المواليد ارتفاعا جديدا ، حيث وصل إلى 216.6 ألف مولود.

ولفت التقرير ، إلى أن أعداد الوفيات جاءت عكس المواليد ، حيث شهدت الوفيات تراجعا في أعدادها خلال الفترة ذاتها ، حيث سجل مارس 2018 ، عدد الوفيات 47.4 ألف متوفٍ ، وانخفض إلى 43.4 ألف متوفٍ في أبريل 2018 ، بينما واصل عدد الوفيات تراجعه خلال مايو 2018 ، حيث بلغ 42.8 ألف متوفٍ.

وفي شهر مايو 2018 ، لم يأت تراجع أعداد الوفيات مقارنة بالشهرين السابقين له فقط «مارس وأبريل» ، لكنه كان تراجعا على أساس سنوي أيضا ، مقارنة بمثيله من العام 2017 ، حيث بلغ عدد الوفيات خلاله 44.5 ألف متوف ، متراجعة إلى 42.8 ألف متوف في مارس 2018.