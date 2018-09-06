رفع أسعار الدواجن المجمدة واللحوم السودانية الطازجة

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أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، برئاسة اللواء أحمد حسانين ، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، قرارها بشأن زيادة أسعار الدواجن المجمدة ، في منافذ فروع الشركات التابعة ، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية ، إلى 40 جنيها بدلا من 33 جنيها ، وهي الزيادة الثانية في أسعار الدواجن المجمدة ، حيث سبق ورفعت الشركة الأسعار خلال أقل من شهر.

وأضافت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، أنها قررت كذلك ، رفع أسعار اللحوم السودانية الطازجة ، إلى 90 جنيها للكيلو بدلا من 85 جنيها.

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وبعد قرار الزيادة ، بدأت شركات المجمعات الاستهلاكية ، ومنافذ التوزيع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، والسيارات المتحركة ، طرح منتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بالأسعار الجديدة بعد الزيادة.

وفي وقت سابق ، تلقى وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، بشأن إجمالي الكميات التي باعتها شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة ، خلال فترة عيد الأضحى المبارك ، حيث تضمن التقرير ، بيع أكثر من 1406 أطنان لحوم طازجة ، 2505 أطنان لحوم مجمدة ، 234 طن لحوم ضاني مبردة ، 2671 طن دواجن مجمدة ، 2301 رأس خراف حية ، و350 طن لحوم طازجة جار توريدها لوزارة الأوقاف ضمن برتوكول التعاون المشترك بين وزارتي التموين والأوقاف.