تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة لحجز أراض خدمية في مدينة العبور

منذ 35 دقيقة أخبار الاقتصاد
تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة لحجز أراض خدمية في مدينة العبور
مصطفى مدبولي

يستعد جهاز مدينة العبور ، برئاسة المهندس أحمد عمران ، لطرح مجموعة أراض خدمية في مدينة العبور ، والمخصصة لأغراض أنشطة «حضانة ، تجاري ، تجاري إداري ، طبي ، سكني إداري تجاري ، ومحطة خدمة وتموين سيارات».

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، الشروط والأوراق المطلوبة للحجز من المواطنين ، وهي كما يلي:

1. تخصص قطع الأراضي ، لأنشطة «حضانة ، تجاري ، محطة خدمة وتموين سيارات ، تجاري إداري ، طبي ، وسكني إداري تجاري».

2. يتقدم الراغب في شراء الأراضي ، سواء كان فردا أو شركات قائمة ، بطلب الحجز ، متضمنا نسبة سداد مقدم الثمن ، وهي لا تقل عن 25% من ثمن الأرض ، وذلك وفقا للضوابط الواردة في كراسة الشروط ، الموجودة في جهاز المدينة.

3. الراغب في الحجز ، عليه التقدم لشراء كراسة الشروط ، بداية من يوم الثلاثاء ، الموافق 25 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، من مقر جهاز المدينة.

4. تخصص الأرض لمقدم طلب الحجز ، المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن ، بحيث لا تقل عن نسبة 25% من إجمالي ثمن الأرض.

5. في حال تساوي أعلى نسبة سداد مقدم الثمن ، تُجرى قرعة بينهم. ويتم سداد باقي قيمة الأرض.

6. يلتزم المتقدم المخصص له الأرض ، بالاشتراطات الواردة في كراسة الشروط والمواصفات ، ولا يُسمح بتعديل المواصفات.

7. تقدم العروض بداية من يوم الأحد ، الموافق 21 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، وحتى يوم الأربعاء ، الموافق 31 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في مقر جهاز المدينة.

8. الخرائط الخاصة في مواقع قطع الأراضي المطروحة ، متاحة على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اضغط هنا

9. تتولى إدارة المشروعات في الجهاز المختص ، مراجعة الاستفسارات.