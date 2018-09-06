تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة لحجز أراض خدمية في مدينة العبور

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يستعد جهاز مدينة العبور ، برئاسة المهندس أحمد عمران ، لطرح مجموعة أراض خدمية في مدينة العبور ، والمخصصة لأغراض أنشطة «حضانة ، تجاري ، تجاري إداري ، طبي ، سكني إداري تجاري ، ومحطة خدمة وتموين سيارات».

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، الشروط والأوراق المطلوبة للحجز من المواطنين ، وهي كما يلي:

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1. تخصص قطع الأراضي ، لأنشطة «حضانة ، تجاري ، محطة خدمة وتموين سيارات ، تجاري إداري ، طبي ، وسكني إداري تجاري».

2. يتقدم الراغب في شراء الأراضي ، سواء كان فردا أو شركات قائمة ، بطلب الحجز ، متضمنا نسبة سداد مقدم الثمن ، وهي لا تقل عن 25% من ثمن الأرض ، وذلك وفقا للضوابط الواردة في كراسة الشروط ، الموجودة في جهاز المدينة.

3. الراغب في الحجز ، عليه التقدم لشراء كراسة الشروط ، بداية من يوم الثلاثاء ، الموافق 25 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، من مقر جهاز المدينة.

4. تخصص الأرض لمقدم طلب الحجز ، المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن ، بحيث لا تقل عن نسبة 25% من إجمالي ثمن الأرض.

5. في حال تساوي أعلى نسبة سداد مقدم الثمن ، تُجرى قرعة بينهم. ويتم سداد باقي قيمة الأرض.

6. يلتزم المتقدم المخصص له الأرض ، بالاشتراطات الواردة في كراسة الشروط والمواصفات ، ولا يُسمح بتعديل المواصفات.

7. تقدم العروض بداية من يوم الأحد ، الموافق 21 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، وحتى يوم الأربعاء ، الموافق 31 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في مقر جهاز المدينة.

8. الخرائط الخاصة في مواقع قطع الأراضي المطروحة ، متاحة على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اضغط هنا

9. تتولى إدارة المشروعات في الجهاز المختص ، مراجعة الاستفسارات.