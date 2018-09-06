ما الهدف من استثمار 133 مليون جنيه في قطاع الكهرباء؟

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أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، برئاسة الدكتورة هالة السعيد ، توجيه نحو 133.1 مليار جنيه ، استثمارات كلية مستهدفة لقطاع الكهرباء ، في خطة العام الحالي 2018 / 2019 ، وذلك بنسبة تقدر بنحو 14.1% ، من الاستثمارات الإجمالية للخطة.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهداف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، من استثمار 133.1 مليار جنيه في قطاع الكهرباء ، وهي كما يلي:

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1. تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية. إضافة إلى تأمين الإمداد بها.

2. استغلال الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية المتاحة ، بشكل مثالي.

3. التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

4. زيادة الاعتماد على الموارد المحلية.

5. تحسين كفاءة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

6. التعاون مع الدول العربية والإفريقية المجاورة ، في مجال ربط الشبكات ، كي تصبح مصر محورا للطاقة الكهربائية في المنطقة.