ما الهدف من استثمار 133 مليون جنيه في قطاع الكهرباء؟

منذ 32 دقيقة أخبار الاقتصاد
ما الهدف من استثمار 133 مليون جنيه في قطاع الكهرباء؟
كهرباء

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، برئاسة الدكتورة هالة السعيد ، توجيه نحو 133.1 مليار جنيه ، استثمارات كلية مستهدفة لقطاع الكهرباء ، في خطة العام الحالي 2018 / 2019 ، وذلك بنسبة تقدر بنحو 14.1% ، من الاستثمارات الإجمالية للخطة.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهداف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، من استثمار 133.1 مليار جنيه في قطاع الكهرباء ، وهي كما يلي:

1. تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية. إضافة إلى تأمين الإمداد بها.

2. استغلال الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية المتاحة ، بشكل مثالي.

3. التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

4. زيادة الاعتماد على الموارد المحلية.

5. تحسين كفاءة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

6. التعاون مع الدول العربية والإفريقية المجاورة ، في مجال ربط الشبكات ، كي تصبح مصر محورا للطاقة الكهربائية في المنطقة.