البورصة تواصل مكاسبها وترتفع في منتصف تعاملات اليوم بفعل مشتريات المصريين

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، الموافق 6 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.12% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.25% ، أما مؤشر «إيجي إكس 20» فقفز بنسبة 0.26%.

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وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.27% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.23% ، أما مؤشر بورصة النيل فصعد بنسبة 0.09%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، الموافق 6 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الأربعاء ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.18% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.22% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.32%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.09% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس الأربعاء على اللون الأحمر ، حيث أغلق عند 15.750 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول جيدة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت الشرك ، أنه على الرسم البياني اليومي ، عرقلت منطقة المقاومة 15.900-16.000 نقطة القوى الشرائية على الصعود ، ودفعت كذلك المؤشر إلى منطقة الدعم 15.800-15.700 نقطة ، بينما وصل المؤشر الرئيسي إلى مستوى الدعم 15.700 نقطة ، وبدأ الارتداد في الساعة الأخيرة من جلسة أمس.

وزادت «مباشر» في تقريرها ، أن منطقة المقاومة صعبة الاختراق ، لكن المؤشر لا يزال قادرا على كسرها ، وأضافت: «قبل المستويات 15.800-15.790 نقطة ، يمكن دعم المؤشر ، وفي حال عدم الثبات أعلى هذه المستويات ، فسوف يتم تشكيل نمط القمة المزدوجة على الرسم البياني للساعة ، ما يؤدي إلى تراجع المؤشر إلى مستوى 15.500 نقطة ، وبشكل عام ما يهدد سيناريو الصاعد على المدى القصير ، هو اختراق المؤشر لمستوى 15.080 نقطة».