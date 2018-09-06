الإسكان: استمرار فتح باب الحجز لوحدات “الإسكان الاجتماعى الحر”

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كشفت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن قرار الوزارة باستمرار فتح باب الحجز لوحدات “الإسكان الاجتماعى الحر” للمواطنين، وإتاحة شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المصرى المميكنة، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار حرص الصندوق على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين، للحجز بالمشروع، والاستفادة من شراء وحدات جديدة دون التقيد بأى من شروط برنامج الإسكان الاجتماعى.

وأعلنت مى عبد الحميد، أنه حتى الآن تم بيع عدد 4850 كراسة شروط، لمشروع “الإسكان الاجتماعى الحر” من خلال مكاتب البريد المميكنة، بالإضافة إلى قيام 824 مواطناً بسداد مقدمات الحجز، لوحدات سكنية بـ17 مدينة/مركزاً من إجمالى 20 مدينة/مركزاً تم طرح الوحدات بها، وتم حجز جميع الوحدات المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة، والبالغ عددها 168 وحدة.

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وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بوزارة الإسكان، أن الوحدات المتاحة، والتى سبق طرحها 18590 وحدة “إسكان اجتماعى حر”، وهي ما تزال في مراحل الانتهاء من التنفيذ، ومساحتها تصل إلى 90 م2 ، منقسمة إلى (3 غرف + صالة – كاملة التشطيب)، بالمحافظات والمدن الجديدة، وتم توفير 202 مكتب بريد مُمكين لشراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن اختيار الوحدة السكنية المُراد شراؤها يتم من خلال أولوية الحجز بالموقع الإليكتروني بعد سداد مقدم جدية الحجز، بمكاتب البريد المصري المميكنة، حيث تم إتاحة الوحدات السكنية المتبقية للحجز بالموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق مع إمكانية الاطلاع على جميع بياناتها الأساسية، من حيث المواقع، والعناوين، وكود الحجز الخاص بكل وحدة سكنية على حِدَةٍ من خلال الرابط www.mff.gov.eg.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه تزامنًا مع استمرار فتح باب الحجز، فإنه يمكن لمن يرغب فى سحب مقدم الحجز الذى سبق أن قام بسداده من خلال أحد مكاتب البريد المميكنة، عليه أن يتقدم بطلبه إلى مكتب البريد بعد مرور شهر على الأقل من تاريخ الحصول على إيصال السداد، مع العلم بأن من يقوم بسحب المقدم، وقام بالفعل بحجز وحدة سكنية على البوابة الإليكترونية للصندوق، سيتم خصم نسبة 1% منه من إجمالي ثمن الوحدة التي تم حجزها، وذلك وفقاً لما جاء بكراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

ونوهت مى عبد الحميد إلى أن من لديه أى تساؤل أو استفسار من عملاء الصندوق عليه التواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام الحالية وهى 1188 أو 5777 أو 5999 من أى تليفون محمول أو 090071117 من أى خط أرضى.​