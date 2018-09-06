البورصة تنهي جلسة اليوم على مكاسب جماعية.. ورأس المال يربح 2.6 مليار جنيه

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اختتمت البورصة تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل عمليات شراء من مؤسسات مصرية وعربية ، بينما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 2.6 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 874.679 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة بلغ 147 مليون ورقة مالية بقيمة 645 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 19.5 ألف عملية لـ177 شركة ، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 63.81% ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 24.46% ، والعرب على 11.72% ، بينما استحوذت المؤسسات على 42.30% من المعاملات ، وباقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.69%.

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صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية مالت نحو البيع ، بقيمة 154 ألف جنيه، 9.5 مليون جنيه، 385 ألف جنيه، 36.4 مليون جنيه على التوالي ، وصافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية مالت نحو الشراء ، بقيمة 22.9 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.33% ، حيث أغلق عند مستوى 15803 نقطة ، أما مؤشر «إيجي إكس 50» فارتفع بنسبة 0.22% حيث أغلق عند مستوى 2578 نقطة ، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.27% حيث أغلق عند مستوى 15455 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع بنسبة 0.47% عند مستوى 749 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.4% ، حيث أغلق عند مستوى 1937 نقطة ، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% حيث وصل إلى مستوى 464 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 75 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 49 شركة ، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، الموافق 6 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، الموافق 6 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الأربعاء ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس الأربعاء على اللون الأحمر ، حيث أغلق عند 15.750 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول جيدة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت الشرك ، أنه على الرسم البياني اليومي ، عرقلت منطقة المقاومة 15.900-16.000 نقطة القوى الشرائية على الصعود ، ودفعت كذلك المؤشر إلى منطقة الدعم 15.800-15.700 نقطة ، بينما وصل المؤشر الرئيسي إلى مستوى الدعم 15.700 نقطة ، وبدأ الارتداد في الساعة الأخيرة من جلسة أمس.

وزادت «مباشر» في تقريرها ، أن منطقة المقاومة صعبة الاختراق ، لكن المؤشر لا يزال قادرا على كسرها ، وأضافت: «قبل المستويات 15.800-15.790 نقطة ، يمكن دعم المؤشر ، وفي حال عدم الثبات أعلى هذه المستويات ، فسوف يتم تشكيل نمط القمة المزدوجة على الرسم البياني للساعة ، ما يؤدي إلى تراجع المؤشر إلى مستوى 15.500 نقطة ، وبشكل عام ما يهدد سيناريو الصاعد على المدى القصير ، هو اختراق المؤشر لمستوى 15.080 نقطة».